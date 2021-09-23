Новосибирский школьник-хакер, который исправлял двойки на пятерки, добился компенсации после оправдания в суде

Владимиру возместят 50 тысяч морального вреда. Фото: соцсети

Московский суд удовлетворил иск новосибирского школьника Владимира Жоглика за незаконное уголовное преследование. Парня таскали по допросам и судам после того, как он исправил оценки в электронном дневнике. Учителя мальчишку за его шалость простили практически сразу, а вот правоохранительная система увидела в поступке ученика страшное преступление. Чем закончилась эта история и будет ли продолжение — в материале КП-Новосибирск.

САМЫЙ СТРАШНЫЙ УРОК

История, как новосибирского школьника сделали опасным преступником, прогремела на всю страну в 2016-м году. Ученик выпускного класса, чтобы не расстраивать маму, исправил свои плохие оценки в электронном журнале. Схема была простая. Одноклассник подглядел пароль, а Владимир Жоглик на переменке наставил себе пятерок и четверок. Обман быстро раскрылся. Мальчишку поругали, парень извинился, плохие отметки вернули обратно, но чтобы другим неповадно было директор написала на ребенка заявление в полицию! Там к ситуации отнеслись с полной серьезностью. Несмотря на то, что ученик сам признался, раскаялся, извинился — возбудили уголовное дело по статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Выпускнику грозило до двух лет лишения свободы. Вот так подающий надежды школьник, который увлекался программированием, робототехникой и в целом неплохо учился — стал подозреваемым.

Советский районный суд оправдал школьника в 2019 году. Фото: Даба ДАБАЕВ.

На защиту Жоглика встала общественность, чиновники, уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова и известный в стране адвокат Александр Балян. В итоге в 2019 году правоохранительная система все-таки решила исправить уже свою оценку ситуации и школьника оправдали. Так у парня появилось право на реабилитацию, которым он после всего пережитого решил воспользоваться только в этом году.

— Я до сих пор не хочу вспоминать все это. Мы пережили настоящий ад. Но чтобы у сына осталась хоть какая-то вера в справедливость мы решили идти до конца, — рассказала КП-Новосибирск мама Владимира Лилия Жоглик.

ОЦЕНКА МОРАЛЬНЫХ СТРАДАНИЙ

В мае этого года в Замоскворецкий суд Москвы поступил достаточно необычный иск от новосибирского «хакера». В нем Владимир и его адвокат не просто потребовали с государства моральную компенсацию, а подробно расписали по пунктам все ошибки следствия и системы с именами и фамилиями виновных лиц и оценили моральный вред от каждого конкретного незаконного действия. Общая сумма иска составила 2,5 миллиона рублей.

— Сегодня, 23 сентября, суд вынес решение о выплате Владимиру моральной компенсации в размере 50 тысяч рублей. Пока только оглашена резолютивная часть решения, без мотивировки, и понятно только, что все-таки суд признал — моральный вред Владимиру все же был причинен, — прокомментировал КП-Новосибирск Александр Балян, адвокат.

Защитник также отметил, что в качестве обоснования иска они просили приобщить аудиозапись разговора матери со следователем, которая возбуждала уголовное дело на Жоглика. Но в этом суд им отказал.

— По житейской справедливости, конечно, эта следователь должна быть основным ответчиком. И мы просим суд соблюсти эту справедливость, для начала привлекая авторов и исполнителей беззакония третьими лицами. Почему за их ошибки платит Министерство финансов из наших с вами налогов вместо пенсий, например, а не конкретные люди, творившие беззаконие? Следственная чиновница прямо говорила матери, что «мы бесконечно будем вас дергать сюда, будете годами мотаться» и «все согласовано и это дело никогда не позволят прекратить, как вы хотите», давила на мать и требовала пойти на нужную им «сделку», — говорит Александр Балян.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Владимир Жоглик, услышав решение суда, был слегка удивлен.

— Я, конечно, не рассчитывал на эти 2,5 миллиона. Но очень странно, что за столь долгий срок уголовного преследования, за огромное количество потраченных нервов и переживаний — такая маленькая сумма. Мы будем и дальше добиваться справедливости, подадим апелляцию, — поделился своими планами молодой сибиряк.

Сейчас Владимир уже не тот наивный школьник, который правил оценки. У парня все хорошо. Он благополучно трудится в IT-индустрии, по-прежнему увлекается программированием и надеется, что его житейский урок когда-нибудь пригодится стране.

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