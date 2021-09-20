Афиша Новосибирска на октябрь 2021 года: мероприятия, куда сходить, что посмотреть

Опере уже полвека. Фото: nsk.kassy.ru

Не знаете, куда сходить в столице Сибири в середине осени? Тогда в помощь вам наша афиша Новосибирска на октябрь 2021 года с самыми яркими мероприятиями!

ИДЕМ НА «ИИСУС ХРИСТОС — СУПЕРЗВЕЗДА»

Рок-опера композитора Эндрю Ллойда Веббера и либреттиста Тима Райса «Иисус Христос — суперзвезда» была написана в 1970 году и за полвека покорила зрителей по всему миру. Поставленная в 1971 году на Бродвее, она с огромным успехом прошла и в Лондоне. В 1972 году во время пребывания в Великобритании спектакль посетил Дмитрий Шостакович.

— А вы знаете, эта опера очень талантливо сделана. Я ее слушал с большим интересом, — сказал он тогда.

Российская премьера состоялась спустя 18 лет — в феврале 1990 года на сцене ДК имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Одно из наиболее известных произведений в жанре рок-опера, не нуждающееся не только в рекламе, но зачастую даже и в представлении. Символично, что премьера спектакля практически совпала с 1000-летием православной церкви, а исполнитель роли Христа Владимир Дяденистов получил благословение на роль.

Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой.

И вот теперь увидеть ее и восхититься талантливой игрой смогут и новосибирцы.

«Иисус Христос — суперзвезда» (12+)

Дворец культуры железнодорожников, ст. м. «Площадь Гарина-Михайловского», ул. Челюскинцев, 11, тел. (383) 229-25-49.

14 октября, начало в 19.00.

Цена билетов: от 1000 до 2600 руб.

Дом ученых СО РАН, ост. «Дом ученых», Морской пр-т, 23, тел.: (383) 330-12-08, 330-17-80.

31 октября, начало в 19.00.

Цена билетов: от 800 до 2400 руб.

С такой компанией вы и споете, и посмеетесь. Фото: Предоставлено организаторами.

ПОСМЕЕМСЯ С БАРДАМИ

Новосибирцев ждет мини-фестиваль авторской песни с элементами стендапа и поэтического высказывания. А встретит зрителей группа из четырех удивительно разных и одинаково удивительных исполнителей: интеллигент Ромарио, доводящий песнями до слез даже черствых мужчин Паша Пиковский, остроумный Василий Уревский и брутальный Павел Фахртдинов. Обладатели многочисленных наград, всего за полгода они прошли путь от подпольных выступлений в рюмочной на Маяковке до места в репертуаре Театра на Таганке.

Теперь они представят свое творчество сибирякам, по-настоящему согрев их песнями в осенний вечер.

Мини-фестиваль авторской песни «Необарды» (16+)

Концертный зал «Евразия», ст. м. «Березовая роща», ул. Селезнева, 46, тел.: (383) 220-22-40, 278-33-04.

4 октября, начало в 19.00.

Цена билетов: от 900 руб.

Билеты на сайте: yagodaconcert.ru

Фото: Предоставлено организаторами

И СПОЕМ С ОЛЕГОМ МИТЯЕВЫМ

Народный артист России Олег Митяев соберет в Новосибирске своих давних поклонников и тех, кто открыл волшебный мир его песен совсем недавно. На концерте обязательно прозвучат известные композиции: «Как здорово, что все мы здесь…», «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была».

Если вы хотите получить позитивные эмоции, поспешите за билетами.

Концерт Олега Митяева (6+) Дворец культуры железнодорожников, ст. м. «Площадь Гарина-Михайловского», ул. Челюскинцев, 11, тел.: (383) 229-25-49, 229 31 37.

7 октября, начало в 19.00.

Цена билетов: от 1200 руб.

Билеты на сайте: yagodaconcert.ru

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