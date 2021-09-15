«Не хотела надевать маску»: в Новосибирске молодой отец устроил драку в торговом центре

Потерпевшая просит очевидцев найти нападавшего по записям с камер (отмечен в кружке). Фото: предоставлены героями публикации

В торговом центре Академгородка случилась потасовка прямо в лифте: виной всему стали маски. В лифте ехали мужчина с ребенком и женщина, которая не прикрыла лицо. Сначала молодой отец оскорбил даму, а потом ударил локтем в спину. За сибирячку вступился ее супруг и уложил защитника масочного режима на лопатки. Кто виноват в ситуации и что грозит отцу малыша — в материале КП-Новосибирск.

«РАЗОБЬЮ ТЕБЕ ЛИЦО В КРОВЬ»

Воскресный шопинг в ТЦ «Эдем» закончился скандалом и больницей для сибирячки Елизаветы. Вечером 12 сентября 25-летняя девушка с мужем пришла за покупками. Пара зашла в лифт, где уже была семейная пара с годовалым ребенком. Как только двери закрылись, мужчина в маске накинулся на Елизавету.

— Мы с супругом зашли в лифт и встали по разным стенкам. Мужчина с ребенком подумал, что я одна, и сразу начал крыть меня матом. Орал, что при следующей встрече разобьет лицо в кровь — якобы все его заразят. Честно говоря, мы с мужем опешили: в лифте ребенок в коляске, а его отец провоцирует конфликт. Я достала маску, сказала ему что-то в духе: «Вы понимаете, что я здоровая?» В ответ — опять маты. Я до того растерялась, что так и стояла с маской в руках, — рассказала КП-Новосибирск Елизавета.

Муж Елизаветы не стал затевать потасовку в лифте, где был ребенок, а сама Елизавета грубо попросила обидчика закрыть рот. Девушка уже начала выходить из лифта, когда обидчик сильно ударил ее локтем в спину.

— После этого мой муж прижал обидчика к стене лифта, чтобы я вышла и не задела малыша. Затем вышел сам. Нападавший кинулся за мужем, но тот развернулся и аккуратно уложил агрессора, прижал к полу. К нам подошел молодой человек, разнял нас. Охраны не было, да и полицию я не вызывала — была в глубоком шоке. Отец ребенка не перестал материться даже тогда, когда муж его отпустил, — продолжает Елизавета.

ОНЕМЕЛА РУКА

Дома у Елизаветы сильно заболела спина, начала неметь рука. Она даже не могла взять на руки своего маленького ребенка. В больнице сделали снимок, врачи зафиксировали сильный ушиб позвоночника. Затем Елизавета написала заявление в полицию и стала просматривать записи камеры наблюдения вместе с участковым. Обидчик — мужчина ростом более 180 сантиметров, крупного телосложения, пришел в ТЦ с семьей пешком со стороны улицы Инженерной. Сибиряк был в маске, однако Елизавета запомнила его: темноволосый, с усами и бородой, на вид около 30 лет.

В администрации ТЦ «Эдем» пообещали прокомментировать нападение в лифте. В полиции сообщили о проверке.

— Заявление участковому по данному факту поступило, проверка проводится. При наличии оснований будет принято процессуальное решение, — сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Сибирячка также разыскивает очевидцев в группе «Сообщество Академгородка» в соцсети ВКонтакте и просит их обратиться в полицию или связаться с ней через редакцию. Девушка попросила об анонимности из страха повторения нападений.

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