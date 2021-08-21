«Никуда не поедем!»: в Новосибирске кондуктор остановила автобус из-за пассажира с маской на подбородке

Кондуктоа возмутил пассажир без маски. Фото: стоп-кадр.
В Новосибирске кондуктор автобуса №54 решила радикально бороться с нарушителями, которые не носят маски. Она остановила автобус из-за парня, маска у которого была спущена на подбородок: очквидцы выложили видео инцидента в группе «Подслушано Первомайка».
На кадрах видно кондуктора, которая идет по салону и отчитывает парня:
- Никуда не поедем, пока не наденешь маску, молодой человек. Надеваем маску, не модничаем!
Другие люди в салоне явно такой ситуации не рады.
- Это иммунитет человека, - стараются, как могут, вразумить парня другие пассажиры, которым явно хочется быстрее добраться до нужной остановки.
Вот только чем закончилась эта ситуация, на видео не видно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер