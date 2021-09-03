В Новосибирске школьники забросали Вечный огонь монетами

Дети забросали Вечный огонь монетами. Фото: скрин-шот с видео.

Скандал грянул, когда в соцсетях появилось видео, как дети забросали Вечный огонь на монументе Славы в Кировском районе. Очевидцы рассказали, что дети собирали мелочь из чаши Вечного огня и бросали горстками в огонь — хотели погасить пламя, перекрыв доступ газа.

— Дети бросали мелочь, мы начали это обсуждать и снимать на видео. Нас услышал мужчина и сказал им, что кидать монеты в огонь нельзя. Дети его проигнорировали. После этого мужчина уже грубо закричал на них. Тогда дети разошлись и оставили Вечный огонь в покое, — рассказал КП-Новосибирск автор видео.

Новосибирец снял все это на камеру и выложил пост в соцсети. В комментариях сибиряки разделились на два лагеря.

— Тихий ужас! Почему их сразу не остановили?

— Хоть где-то дети проявляют интерес. Хотя бы кидают монеты, это уже считается за уважение.

В полиции прокомментировали, что жалоб по поводу правонарушений на монументе Славы в тот день не поступало. Однако юристы уверены, что здесь есть признаки преступления.

— Родителей надо привлекать к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. К сожалению, мы видим достаточно примеров в СМИ и соцсетях, когда молодые люди так или иначе покушаются на памятные места. Уже сложилась практика наказания за порчу объектов культурного наследия и осквернения мест памяти Великой Отечественной войны. По сути в действиях детей есть признаки хулиганства, если была попытка потушить огонь, — уверен юрист Михаил Жуков. — Но в силу их возраста привлечь можно только родителей и даже выписать штраф.

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