«Это кощунство»: в Новосибирске мужчина в камуфляже украл деньги из чаши Вечного огня

Новосибирец в камуфляже разорил чашу Вечного огня в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

Сибирячка стала свидетельницей неприятного инцидента: мужчина забрал монеты из чаши Вечного огня на Монументе Славы в Новосибирске. Возмущенная сибирячка сняла произошедшее на видео и опубликовала в соцсети.

— 4 апреля около девяти вечера при значительном скоплении народа на Монумент Славы пришел мужчина в камуфляже, который собрал деньги и ретировался в сторону больницы №34, — написала автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ — 54».

По мнению сибирячки, собирать монеты из Вечного огня — кощунство. Большинство комментаторов разделили гнев женщины. Однако нашлись и те, кто предположил, что мужчину на этот шаг толкнули жизненные обстоятельства.

— Когда нет денег и нет работы, и не оттуда собирать полезешь, — написали подписчики группы.

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