«Побелила стены, обновила печку»: опека вернула матери, дети которой ели окурки, шестерых сыновей и дочку

Детей вернули матери. Фото: предоставлено Татьяной Осадчей

История 41-летней Ирины* из села Долгово Тогучинского района закончилась хеппи-эндом. Напомним, что у женщины изъяли семерых детей после громкого поста общественницы Татьяна Осадчей. В нем было видео: дома грязно, дети спят на обгоревшем диване. Позже общественница сняла, как ребенок ест окурки из пепельницы.

Кадры, мягко говоря, неприятные, но социальные службы решили сжалиться над женщиной. 10 июня состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Чиновники приняли решение вернуть детей матери, однако сначала ей необходимо было улучшить условия их жизни.

— При содействии администрации Тогучинского района в жилом доме, где проживает семья, был проведен ремонт, обновлена печь и пол в кухонной зоне, побелены стены. Женщина и сама проявляла активное участие в ремонте. Она занималась этим все лето, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.

По словам детского омбудсмена, женщина активно интересовалась своими детьми и навещала их, пока те были в реабилитационном центре. Социальные службы провели с ней профилактическую беседу.

— Семью регулярно посещают профильные специалисты, мама очень счастлива, что дети вернулись домой. Она поблагодарила социальные службы за помощь, сказав: «Мне тепло и хорошо дома с детьми», — говорит Надежда Болтенко.

Социальные работники надеются, что для многодетной матери это будет хорошим уроком и она больше не оставит своих детей грязными, голодными и в холоде. Пока же ситуация остается на контроле уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

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