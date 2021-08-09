Дело о потасовке с полицейскими, во время которой инспектор случайно застрелил 19-летнего парня, уходит в суд

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о нападении на полицейских под Новосибирском. Фото: стоп-кадр с видео Илькина Исмаилова, судебного департамента в Новосибирской области, стоп-кадр с видео группы «В Азербайджане»

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о нападении на полицейских под Новосибирском. Напомним, громкое ЧП произошло в мае 2021 года: несколько молодых людей возвращались из Томска, когда их в Мошковском районе остановил экипаж ГИБДД. Встретив со стороны парней сопротивление, один из инспекторов достал табельный пистолет. По версии следствия, оружие неожиданно выстрелило в момент, когда гаишник заламывал 19-летнего задержанному Векилу Абдуллаеву руки. Молодой человек скончался в больнице от ранения.

— Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Илькина Исмаилова, Руслана Курбанова и Турала Курбанова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, ст. 319, ч. 2 ст. 162 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти; разбой), — сообщили в Следственном комитете РФ.

Одного из мужчин привлекли к ответственности по еще одному уголовному делу после того, как в СМИ опубликовали сюжеты с места ЧП. Руслана Курбанова опознал потерпевший: сибиряк заявил, что он и его брат Турал напали на него в октябре 2020 года из-за замечания о неправильной парковке, а потом стали вымогать деньги.

— В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела, а по завершении ознакомления уголовное дело будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, — пояснили в Следственном комитете.

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