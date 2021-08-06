«До 12 лет болеют без симптомов»: сибиряк рассказал о массовой вакцинации детей в Израиле

Сибиряк переехал в Израиль и попал в пандемию. Фото: предоставлено героями публикации

Врачи бьют тревогу: новый штамм коронавируса сильно бьет по здоровью детей. В России уже начинаются разговоры о детской вакцине, а в Израиле уже прививают детей с 12 лет. Об этом рассказали сибиряки, переехавшие в другую страну.

БРАЛИ ТЕСТЫ У ВСЕХ

Новосибирец Константин Головачев переехал в Израиль полтора года назад и попал в первую волну пандемии. Тогда правительство ввело жесткий режим самоизоляции со штрафами до 50 тысяч рублей.

— В первую волну коронавируса государство стало делать бесплатные ПЦР-тесты всем, даже детям. Оказалось, что дети до 12 лет болеют почти бессимптомно, а после 12 лет у них бывают явные признаки коронавируса. Сделали вывод и предложили прививать детей с этого возраста. В июне этого года началась вакцинация подростков, но только с разрешения родителей, — рассказал КП-Новосибирск Константин Головачев.

За девять месяцев в Израиле привили почти 60 % населения. Фото: Предоставлено героями публикации

ЧЕМ ПРИВИВАЮТ ДЕТЕЙ?

Бесплатная вакцинация взрослых началась в Израиле с 20 декабря 2020 года, а детей рекомендовали прививать с 6 июня 2021 года. На выбор есть две вакцины: Pfizer и Moderna. Вакцинироваться можно в больничных кассах — так называют местную сеть поликлиник. Большинство предпочитают немецкую вакцину Pfizer.

— Я работаю в интернате для детей с ДЦП и аутизмом, здесь вакцинировали всех. Детей прививают вакциной Pfizer. Она была одобрена управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Детям прививку делают так же, как и взрослым, в два приема. Дозировку для детей не знаю, но израильские СМИ пишут, что столько же, — продолжает Константин Головачев.

Детей в интернатах привили первыми, вакцинация подростков идет с разрешения родителей. Фото: предоставлено героями публикации

Сибиряк говорит, что большинство семей вводят вакцины от коронавируса не только себе, но и детям, понимая, что это единственный способ победить пандемию. Против вакцинации выступают только ортодоксальные верующие.

— Можно сказать, что массовую вакцинацию спровоцировали и работодатели. В Израиле большинство граждан очень много работают — мужья видят жен пару часов в день, а детей могут забирать из школ только на выходные. И работодатели намекнули, что уволят непривитых. Этого было достаточно. Так удалось вакцинировать более 5,7 миллиона человек в короткие сроки. Если в Израиле говорят, что ты потеряешь работу, это очень страшно, — объясняет Константин Головачев. — Но с детьми по-другому, в школах нет принудиловки. Все дается на откуп родителям.

Кто не хочет вакцинироваться - каждый месяц сдает тесты на антитела. Фото: предоставлено героями публикации

НЕ ХОЧЕШЬ ПРИВИВАТЬСЯ — СДАВАЙ ТЕСТЫ

Сейчас власти Израиля ослабили режим самоизоляции и реже штрафуют за отсутствие маски. В Новый год действовал режим самоизоляции, за выход из дома можно было заплатить штраф до 50 тысяч рублей. Штрафовали и нарушителей масочного режима в транспорте — в среднем на 22 тысячи рублей. Однако сейчас, когда в стране вакцинировали около 60% населения, штрафы стали редкостью.

— Маски носят только в автобусах и в общественных зданиях. Раньше в магазин без маски не пускали, теперь смотрят на это сквозь пальцы. Тем, кто не хочет делать прививку, нужно сдавать ПЦР-тест, это бесплатно. Но делают их не во всех больницах, — добавляет Константин Головачев.

КОММЕНТАРИЙ ВИРУСОЛОГА

Прививать можно с 12 лет

В России тоже планируют прививать подростков, говорят ученые. С начала июня Минздрав РФ начал испытания вакцины «Спутник V» на детях и подростках старше 12 лет. Испытания закончатся через год.

— Дельта-вирусом болеют дети любого возраста во всех странах. И достаточно тяжело, даже зафиксирована смертность среди младенцев. Думаю, в Израиле взяли планку вакцинировать детей с 12 лет, чтобы не проводить длительных исследований. Ведь дозировка большинства лекарств для ребенка с 12 лет уже приравнивается к взрослой, — прокомментировал КП-Новосибирск вирусолог Александр Чепурнов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нам нужна детская вакцина»: новосибирский вирусолог рассказал о новой опасности мутирующего коронавируса

Он все чаще поражает молодежь и даже детей. За рубежом подростков уже начали прививать, чтобы избежать новых вспышек (подробнее)

«Болеют чаще и тяжелее»: в минздраве рассказали, как коронавирус переносят дети

Со слов врачей, маленькие пациенты поступают к ним в состоянии средней степени тяжести (подробнее)