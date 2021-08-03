Мать 10 детей сбросила 40 килограммов и заявила о разводе с мужем

Сибирячке удалось похудеть со 109 килограмм до 62. Фото: oksana_10_raz_mama

Мама 10 детей и известный новосибирский блогер Оксана Усова объявила о разводе с мужем спустя 14 лет брака. О таких масштабных переменах в своей жизни женщина написала в своем инстаграме.

— На такие шаги люди просто так не идут, должна быть серьезная причина. И это даже не измена, как большинство людей предполагают, услышав слово «развод». Он хороший человек. Я — тоже. Мы любим своих детей, желаем им только добра и счастья. И ему я желаю только добра, любви, здоровья и благополучия. Но перешагнуть не смогла, — пишет Оксана в своем посте. — Этот человек навсегда останется самым важным и главным мужчиной моей жизни. Но теперь в моем телефоне вместо подписи «муж» высвечивается «Сергей».

Сейчас сибирячка переживает непростой период в жизни. Она борется с лейкозом своей 4-летней дочери Любы. Однако, как пояснила женщина КП-Новосибирск, решение расстаться они с мужем приняли еще до того, как на их семью обрушились эти трудности.

— Все это началось еще очень давно, задолго до нашего попадания с дочкой в больницу. Говорить о причинах я не хочу, мы с супругом приняли такое обоюдное решение. При этом, мы остаемся друг для друга важными людьми и родителями для наших детей. Они, кстати, на наше решение отреагировали спокойно. Спрашивали, конечно, почему так вышло, но вскоре поняли, что в жизни просто так бывает, — пояснила Оксана. — Делить с мужем мы тоже ничего не будем. После выписки из больницы я с детьми планирую переехать в нашу 4-комнатную квартиру. Муж пока что останется в нашем доме. Находятся дом и квартира недалеко, поэтому никаких кардинальных перемен в жизни детей не произойдет. Слишком далеко идущие планы я пока не строю: сейчас у меня одна цель: вылечить Любашу. А дальше… Кто знает, что еще в жизни произойдет. Может быть, у нас с мужем вообще еще все возобновиться.

Несмотря на навалившиеся трудности, сибирячка не опускает руки. За все это время женщина смогла даже основательно похудеть: от веса в 109 килограмм она пришла к весу 62 килограмма. Сама Оксана говорит, что занятия спортом для нее — один из способов борьбы с трудностями.

— Мне лично спорт очень помогает переживать тяжелые моменты в жизни. Вот и сейчас тоже самое. Я могу выйти на пробежку недалеко от больницы, минут на 15-20, сбросить напряжение, оставить там все плохое и продолжать дальше, — говорит Оксана. — Тем более, я сейчас для своих детей должна быть примером того, что нужно всегда оставаться сильным, даже в очень трудных ситуациях.

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