«Я была как сплошной холодец»: мама 10 детей за год смогла сбросить 38 килограммов

За год женщина сбросила 38 килограммов. Фото: instagram.com/oksana_10_raz_mama

Оксана Усова — многодетная мама из Новосибирска. Ей 41 год, у нее 10 детей и множество подписчиков в «Инстаграме», которые восхищаются ее фигурой. Но так было не всегда. Мало кто догадывается, каких усилий женщине стоил идеальный образ. Оксана рассказала, как ей удалось выкинуть одежду 56-го размера и с легкостью запрыгнуть в платье 44-го.

«ПРОЩАЙ, КАРТОШКА С МАЙОНЕЗОМ!»

Оксана с самого детства была склонна к полноте. Чтобы не потерять форму, занималась карате, биатлоном. На весах девушка видела стабильную цифру 60, и ее все устраивало.

— Лишние килограммы появились уже после первых родов. Потом как-то сами собой уходили. И так — шесть раз. Проблемы с весом я ощутила уже после рождения седьмого ребенка. Стрелка весов тогда перевалила за сотню, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Усова, многодетная мама.

Сибирячка признается — не могла смотреть на себя в зеркало. Да и со здоровьем появились проблемы: одышка, постоянная усталость. Женщина не могла элементарно подняться на второй этаж. Дети были маленькие, и у Оксаны просто не хватало сил играть с ними.

После рождения десятого ребенка на весах снова была цифра 107. Фото: instagram.com/oksana_10_raz_mama

— Я была как сплошной холодец. Приняла для себя решение, что начну ходить в зал. В этот момент налетели советчики, стали отговаривать. Постоянно слышала: «Да куда ты лезешь?», «После семи родов это нормальный вес и фигура, ничего не надо с этим делать». Да и не верили, что смогу вернуться в прежнюю форму, — вспоминает сибирячка.

Заткнув уши и веря в себя, Оксана надела спортивный костюм 56-го размера и пошла в зал. А еще исключила из рациона мучное, сладкое, жирное, кетчуп и майонез, картошку.

— Когда начали появляться первые очертания фигуры, мы с мужем решили, что хотим еще ребенка. Так и дошли до заветной цифры 10. После последних родов я снова встала на весы и увидела эту страшную цифру — 107 килограммов, — говорит Оксана.

Женщина ходит в спортзал три раза в неделю. Фото: instagram.com/oksana_10_raz_mama

«ШТАНЫ СТАЛИ КАК ШАРОВАРЫ»

Все пришлось начинать по новой. Бесконечные тренировки в зале и дома, отказ от еды. Дома женщина делала планку, бегала по утрам и качала пресс. «Да брось ты эту затею, Оксана. Лучше иди на кухню и наверни жареной курочки с картошечкой и майонезом», — шептали голоса в голове у многодетной мамы.

— Я была в диком восторге, когда наконец-то увидела в зеркале признаки талии, а мои штаны 56-го размера стали смотреться на мне как шаровары. Да, было нелегко. Я искала мотивацию. Говорила себе, к примеру: «Оксана, если ты пробежишь еще 5 минут, то станешь на пару килограммов ближе к тому красному платью из магазина», — признается многодетная мама.

Теперь костюмы 44-го размера в самый раз. Фото: instagram.com/oksana_10_raz_mama

За год упорного труда и усиленных тренировок Оксане удалось скинуть 38 кило! Сейчас она весит 70 килограммов и уже выкинула все большие вещи. К тренировкам также подключился и старший сын Ваня. Он ходит в зал вместе с мамой.

— Сын профессионально занимается футболом, и мы мотивируем друг друга. К примеру, иногда на дорожке проводим одинаковое количество времени. Потому что он же спортсмен и не может «проиграть» мне. Ну и я перед сыном слабину не даю, — улыбается Оксана.

На достигнутом результате женщина останавливаться не собирается. В ее планах сбросить еще минимум 6 килограммов и поддерживать фигуру, несмотря ни на что.

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