«Я доставала ребенка из пасти пса»: сибирячка спасла двух детей от далматинца под Новосибирском

Пес искусал шестилетнего мальчика, он едва может двигать рукой. Фото: Евгения Гусева // предоставлены героями публикации

Шестилетний мальчик попал в больницу после нападения собаки под Новосибирском. Ребенок пытался закрыть собой младшего брата, но в итоге пострадал сам. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Скандал случился в пригороде Черепаново, на станции Посевная. Днем 31 июля многодетная мать Фатима Гравицкая стирала паласы, отправив детей погулять. Шестилетний Гриша и четырехлетний Давид играли возле ограды с другими детьми. Соседские мальчишки привели далматинца и привязали его к ограде. Внезапно пес сорвался и набросился на старшего Гришу.

— Он вцепился ему в руку и повалил на землю, стал грызть его. Мальчик звал на помощь, кричал младшему брату: «Беги!». Но собака кинулась и на младшего, тот от страха даже описался. Дети так кричали, что я услышала, прибежала к соседям и буквально вырвала Давида из пасти пса. На шум сбежалась половина улицы — несли бинты, вату, антисептики, — рассказала КП-Новосибирск Фатима Гравицкая.

Хозяйка пса даже не извинилась перед ребенком, даром что многодетная мать. Фото: предоставлены героями публикации

Мама мальчиков вызвала скорую. Давид почти не пострадал, а вот Гриша получил множественные укусы. Врачи зафиксировали рваные раны плеча и груди, гематомы на боку. Ребенок второй день лежит с температурой и сильно боится собак. Его мама написала заявление в полицию и требует изъять собаку у соседей.

— Соседка Ирина даже не извинилась, а дети показывали из окон неприличные жесты. У нее далматинец. Пес два дня сидел взаперти, вот и сорвался с привязи. А соседи давно ее просили воспитать собаку. Зимой этот пес уже кидался на детей, рвал пуховики, — добавила Фатима Гравицкая.

Женщина хочет судиться с соседкой и взыскать компенсацию за лечение и моральный вред, ведь хозяйка пса даже не извинилась. Новосибирские юристы уверены, что женщина имеет все шансы отсудить деньги. А вот изъять собаку не получится, если животное привито. Кинологи же предполагают, что виновата хозяйка, которая плохо воспитывала собаку. Далматинец — капризная порода, но не склонная к агрессии.

Далматины требуют частых прогулок и дрессировки Фото: Иван МАКЕЕВ

— Далматин — это очень сильная собака, выносливая и требует частых прогулок. Когда с ней плохо работают, когда она по два дня сидит взаперти — начинает нервничать и становится более агрессивной. Сейчас собака уже взрослая, в ней могли воспитать недоверие и остается только дрессировка.Обучите ее командам, сформируйте доверительные отношения — чтобы она чувствовала себя под защитой своего хозяина.Тогда уже можно выходить на улицу к людям и машинам, — рассказал «КП-Новосибирск» руководитель кинологического центра «Барс» Анатолий Котенко.

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