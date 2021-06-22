Под Новосибирском собака разорвала руку 10-летнему мальчику: хозяева пса обвинили во всем ребенка

Школьник смог отбиться от собаки. Фото: предоставлено семьей ребенка.

ЧП с 10-летним Колей* из райцентра Коченево Новосибирской области случилось возле частного дома его друзей с соседней улицы.

- Около 7 часов вечера дети играли в футбол, а ворота в один из дворов были открыты, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, мама пострадавшего ребенка. - В какой-то момент мяч улетел туда, и сын побежал за ним.

Тогда и произошла беда: соседская собака, хоть и была на цепи, но смогла добраться до мальчишки, который бежал за мячом.

Мальчику пришлось наложить швы. Фото: предоставлено семьей ребенка.

- Этот пес немного похож на лайку и размером примерно с нее, - описывает Татьяна. - Раньше он на детей не нападал, а тут повалил сына и вцепился ему в руку: укус был глубокий, зубами собака порвала предплечье на левой руке.

К счастью, до кости собака добраться не успела: Коля смог сам вырваться, прибежал в слезах домой. А потом - больница и выяснение, кто прав, с хозяевами собаки.

- Я просила у них хоть какие-то справки на собаку, чтобы понять, от чего пес привит и не ставить ребенку лишних уколов, - говорит Татьяна. - Отец друзей Коли в ответ промолчал, только взгляд опустил. Никаких документов на собаку я так и не увидела.

Медики диагностировали у ребенка рваную рану предплечья. Фото: предоставлено семьей ребенка.

В больнице мальчику зашили рану и прописали курс уколов от бешенства.

- Четыре мы уже поставили, остался еще один, - добавляет Татьяна. - Из больницы в полицию сразу сообщили о травмах ребенка, нас вызвали в участок. Соседи заявили, что во всем виноват мой сын - мол, зачем побежал за мячом.

Сейчас полиция проводит проверку, а Татьяна планирует обратиться в суд и требовать компенсацию морального вреда и расходов на лечение.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Даже если хозяева не виноваты - отвечать придется»

Вот как прокомментировал ситуацию юрист Михаил Спиридонов:

- Согласно статье 1079 ГК РФ, собака является источником повышенной опасности, и хозяевам придется отвечать за случившееся, даже если ребенок сам побежал в ограду и их прямой вины нет. Родителям мальчика нужно взять из больницы документы, подтверждающие травму ребенка, собрать чеки, подтверждающие расходы на лечение, и подать иск в суд. Кроме того, раз ребенок получил травму, они имеют право требовать компенсацию морального вреда. Другой вопрос, что суд в любом случае учтет, что мальчик забежал во двор сам, и, скорее всего, сумму компенсации снизит. Какой размер выплат будет, предположить трудно - речь может идти как о нескольких тысячах, так и о десятках тысяч рублей.

* Имя ребенка изменено.

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