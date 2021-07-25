Депардье хочет открыть «Жерарню» в бывшей новосибирской женской гимназии

Известный актер планировал открыть ресторан в 2020 году, но пандемия помешала. Фото: Владимир Веленгурин // сайт Музея города Новосибирска

Российским рестораторам в эпоху ковида приходится тяжело. Ограничения за эти полтора года заметно подкосили бизнес. Но Жерар Депардье решил рискнуть: пока одни предприниматели закрывают рестораны, он — открывает. И не просто в России, а в Сибири.

За последние годы французский актер основательно обрусел. Не в том плане, что стал играть на гармони и пить березовый сок. Нет. Но получил российское гражданство, затем — прописку в Новосибирске. То ли ему так мил неповторимый российский колорит, то ли Депардье пытается ускользнуть от французских налогов.

В России ему достался и набор титулов. На Кавказе Жерара признали Почетным жителем Чечни, в Поволожье — Почетным удмуртом…

Еще два года назад Депардье порывался открыть в Новосибирске французскую кухню. Пандемия подвинула эти планы, но не отменила. И вот местный ресторатор Денис Иванов объявляет, что совместный бизнес с заморским актером в разгаре. На улице Ленина скоро быть ресторану «Жерарня».

— Жерар хотел открыть ресторан именно в Новосибирске, потому что для него, как для многих иностранцев, Сибирь ассоциируется с настоящей Россией. Кроме того, у Новосибирска всегда была важная миссия — соединять Запад и Восток. Мы открываем ресторан в памятнике архитектуры, одном из немногочисленных сохранившихся купеческих особняков, это будет подчеркивать связь с той эпохой, когда французская кухня была во главе стола и у дворян, и у купеческого сословия. Мы надеемся, что новое заведение хорошо впишется в культурный код города, — рассказал изданию «Континент-Сибирь» Денис Иванов.

Старинный купеческий особняк привлек актера. Фото: сайт Музея города Новосибирска

«Жерарню» планируют открыть на втором этаже бывшей женской гимназии ХIX века. По формату это будет демократичный ресторан во французском стиле с национальной кухней. Меню составит знакомый повар Жерара, часть блюд перекочует на столы из кулинарной книги Депардье. Посетителям будут предлагать и мясо, и выпечку (а что, «Жерарня» звучит почти, как пекарня).

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