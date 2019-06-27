Районная налоговая из Сибири заблокировала счета Жерара Депардье

В Новосибирске налоговая служба Ленинского района заблокировала счета в трех банках заграничного актера. Ранее Депардье зарегистрировался здесь, как индивидуальный предприниматель, строил большие бизнес-планы, даже прописку получил. Но сегодня стало известно, что в трех банках операции по счетам Депардье провести невозможно. Такую информацию выдает база данных «Контур.Фокус».

Как пояснили КП-Новосибирск эксперты, скорее всего, проблемы могут носить временный характер. Подобные блокировки случаются нередко, это не обязательно связано с глобальными задолженностями и арестами счетов, вопросы могут возникнуть, к примеру, из-за проволочек в электронной системе. К тому же в базе исполнительных производств судебных приставов имя актера сейчас отсутствует.

Напомним, Жерар Депардье получил прописку в Новосибирске в декабре прошлого года. Свое жилье не покупал, «потеснил» делового партнера в квартире недалеко от станции метро «Студенческая». Как рассказала представитель Жерара Юлия Мосман, тогда бюрократических проблем с пропиской не возникло: для французского сибиряка заказали выездную регистрацию.

- Жерар намерен развивать культурные и деловые проекты в Сибири, например, должны пройти съемки телевизионного проекта о путешествии Жерара и российской актрисы в поисках оригинальных рецептов блюд. Проект Первого канала и продюсера Арно Фрилле, который намерен показать данный проект на французском телеканале. Новосибирск запланирован как один из городов в путешествии Депардье. Также Жерар намерен открыть совместно с новосибирским партнером ресторан французской кухни, - комментировала КП-Новосибирск Мосман.

Уже тогда француз заявлял о желании развивать в Новосибирске проект торгового дома, который выпускает продукты и напитки под именным брендом «Жерар Депардье». Говорил об открытости для местных производителей.

Во время посещения столицы Сибири актеру запомнились мороз и бескрайние снежные поля, а также крепкие люди с теплым сердцем и душой. Что же, вот еще одно трепетное воспоминание на будущее – суровые налоговики из Ленинского района.

Напомним, летом 2018 года против Жерара Депардье возбудили исполнительное производство на 1000 рублей, которое пришлось прекратить через 15 дней. Федеральная служба судебных приставов по Республике Мордовия заявила, что просто не смогла взыскать с актера задолженность по налогам, так как у Депардье не нашли имущества, на которое можно было бы наложить арест. А в январе этого года Жерара оказался в должниках у новосибирских приставов. В базе приставов значилось, что на фирму актера ООО «ПЦ Жерара Депардье» заведено производство на 6600 рублей, но после публикаций в СМИ долг за Жерара был оплачен.