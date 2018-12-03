Крестится и привыкает к морозам: Жерар Депардье бродит по Новосибирску без шапки

Новосибирск сковали 20-градусные морозы, 10-балльные пробки, и ни раньше ни позже приехал туристом Жерар Депардье. В кожаном тулупе, но без шапки знаменитый француз был замечен в разных точках города. Сначала довольным в дорогом ресторане, потом задумчивым в оперном театре и даже в церкви со священниками — с красным от мороза лицом. Везде актер смотрелся вполне гармонично и только в очереди Многофункционального центра, где оформляют загранпаспорта и прописки, немного неожиданно.

— Депардье сейчас оформляет прописку на территории Новосибирска и в ближайшее время станет настоящим сибиряком, — объяснили появление актера в МФЦ в Новосибирской митрополии. Священники с актером познакомились одни из первых, они устроили Депардье экскурсию по Вознесенскому кафедральному собору. — Сейчас звезда мирового кино знакомится с достопримечательностями столицы Сибири и привыкает к морозам. Актер выразил большой интерес к истории строительства нашего главного городского храма и пожелал в ближайшее время побывать на богослужениях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/680491" frameborder="0"></iframe> Жерар Депардье побывал в новосибирском соборе.

Но что француз вообще забыл в Сибири, несколько лет назад он ведь получил прописку в Саранске? Оказалось, в Новосибирск Депардье приехал по делам бизнеса — актер является лицом одной торговой сети, продающей хинкали и штрудели. Фирма, видимо, выходит на федеральный уровень, вот и пришлось менять место жительства. Новосибирск географически выгоднее Саранска — прямо посередине России находится.

Актер в Новосибирском оперном театре.

В интернете народ уже шутит, представляя, как миграционщики опрашивали Депардье:

— Итак, Жерар, опишите город вашей мечты.

— Пробки, морозы и зоопарк, — отвечает актер.

— Добро пожаловать в Новосибирск! — протягивают ему российский паспорт.

Фото: Типичный Новосибирск\https://vk.com/typical_nsk

Напомним, российский паспорт Жерар Депардье получил по-настоящему еще в 2013 году, после того как власти Франции ввели 75-процентный налог на доходы свыше €1 млн. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В сентябре этого турецкие СМИ сообщили о намерении Депардье получить гражданство Турции. После Сибири — самое то греться на берегу Черного или Средиземного морей...