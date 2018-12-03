2018-12-03T13:06:03+03:00
Звезды

Жерар Депардье решил получить новосибирскую прописку и посмотреть театр

Известный французский актер гостит в столице Сибири
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жерар Депардье добрался до Сибири.Жерар Депардье добрался до Сибири.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Новосибирске замечен Депардье. Настоящий, ни какой-то двойник. Сначала его видели в кафе у известного ресторатора Дениса Иванова, затем в многофункциональном центре по получению госуслуг: там Депардье, скорее всего, получал временную прописку, отмечался о прибытии в Сибирь.

Следом актера заметили в Новосибирском оперном театре, том самом, где когда-то скандально гремел «Тангейзер». Там Депардье уже поджидали новосибирские чиновники из минкульта.

— Во время встречи артист выразил восхищение городом, его архитектурой и культурой, — сообщает Министерство культуры Новосибирской области.

В НОВАТе.

В НОВАТе.

Кажется, француз уже устал от сибирской зимы...

Кажется, француз уже устал от сибирской зимы...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тор, Шерхан, Аскольд — не прошли: родившимся по дороге в Новосибирск тигрятам дали имена
«Дрифтанул»: трамвай оказался на проезжей части
«Вся техника у нас есть»: Травников призвал дорожников прислушиваться к жалобам новосибирцев на уборку дорог
Ни рыба, ни мясо: в Новосибирске задержали тонну подозрительной икры и 19 тонн горбуши
Следователи проверяют самолет, в котором лидеру «Чайфа» стало плохо
Полиция ищет почти двухметрового новосибирца: подозревается в тяжком преступлении
«Скорая подъехала через минуту»: ученик за рулем автобуса сбил женщину на «зебре»
Черепаха с пятачком: в новосибирском дельфинарии поселился необычный символ 2019 года
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске, Красноярске, Барнауле и Томске провел акцию «Дни приема монет от населения»
«Две остановки за 3 часа проехали»: новосибирцы жалуются на сковавшие дороги пробки
Полчаса в дыре: новосибирец вытащил из-под бетонной плиты восьмерых щенков
Хитрость не спасла: приставы застали накопившую 100-тысячный долг по алиментам сибирячку в шкафу
Добраться до работы: новосибирские дороги парализовали пробки в 10 баллов