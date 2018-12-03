Жерар Депардье решил получить новосибирскую прописку и посмотреть театр

СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-03T13:06:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске замечен Депардье. Настоящий, ни какой-то двойник. Сначала его видели в кафе у известного ресторатора Дениса Иванова, затем в многофункциональном центре по получению госуслуг: там Депардье, скорее всего, получал временную прописку, отмечался о прибытии в Сибирь.

Следом актера заметили в Новосибирском оперном театре, том самом, где когда-то скандально гремел «Тангейзер». Там Депардье уже поджидали новосибирские чиновники из минкульта.

— Во время встречи артист выразил восхищение городом, его архитектурой и культурой, — сообщает Министерство культуры Новосибирской области.

В НОВАТе.