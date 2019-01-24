2019-01-24T12:46:05+03:00
Общество

«ПЦ Жерара Депардье»: известный французский актер оказался неплательщиком, его ищут российские приставы

Получивший новосибирскую прописку Жерар Депардье попал в список должников из-за своей фирмы, которая не заплатила налоги
Виктория МИНАЕВА
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Жерар, который недавно отметил свой 70-летний юбилей, оказался должником.Жерар, который недавно отметил свой 70-летний юбилей, оказался должником.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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Известный французский актер Жерар Депардье, который недавно прописался в Новосибирске, не нашел нескольких тысяч рублей на оплату налогов. Приставы вынуждены были завести на него исполнительное производство, а теперь пытаются взыскать долг.

В базе приставов значится, что на фирму актера ООО «ПЦ Жерара Депардье» заведено производство на 6600 рублей. Это сбор по налогам, который опубликовали на сайте УФССП по Новомосковскому округу города Москвы 15 января 2019 года. При этом телефон пристава, указанный на сайте, не отвечает. Оперативно получить комментариев от представителя Жерара Депардье Юлии Мосман «Комсомольской правде» не удалось.

Добавим, что в выписке из ЕГРИП учредителем ООО с необычным названием. «ПЦ» значится именно Жерар Депардие. Также указано, что эта организация занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Напомним, летом 2018 года против Жерара Депардье возбудили исполнительное производство на 1000 рублей, которое пришлось прекратить через 15 дней. Федеральная служба судебных приставов по Республике Мордовия заявила, что просто не смогла взыскать с актера задолженность по налогам, так как у Депардье не нашли имущества, на которое можно было бы наложить арест.

Фирма Жерара Депардье оказалась в базе судебных приставов.

Фирма Жерара Депардье оказалась в базе судебных приставов.

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