«Когда вытаскивал пассажиров, даже не заметил, что у меня сломана нога»: пилота Ан-28, аварийно севшего под Томском, выписали из больницы

Пилота аварийно севшего под Томском Ан-28 Анатолия Прыткова выписали из больницы. Фото: соцсети

Пилота Анатолия Прыткова, аварийно севшего под Томском на Ан-28, выписали из больницы. Напомним, ЧП произошло 16 июля: Анатолию и его молодому коллеге-пилоту Фаруху Хасанову удалось посадить самолет с отказавшими двигателями так, что все находившиеся на борту люди остались живы и даже серьезно не пострадали. Ощутимую травму получил только сам Анатолий — в результате произошедшего у него оказалась сломана нога.

— Героем я себя не чувствую, ведь в тот момент я просто выполнял свои обязанности. В каждой аварийной ситуации ты просто стараешься сделать все, чтобы выжить самому и сохранить жизнь пассажирам. В тот день мы поднялись на высоту 2450 метров над уровнем моря. Вошли в облачность, где двигатели включать не рекомендуется из-за угрозы обледенения, некоторое время просто летели на установленной скорости. Когда вышли из облачности — начали запуск двигателей, но прошел он неуспешно, они просто отказали, — рассказал Анатолий Прытков Томскому министерству здравоохранения. —Тогда мы поняли, что придется садиться аварийно, выбрали наиболее подходящую площадку и начали снижение. Наш техник предупредил об этом пассажиров, они все пристегнули ремни. В данном случае болотистая местность, с одной стороны, стала причиной того, что мы перевернулись — поскольку при посадке нос уперся в землю и погасил скорость до нуля — но, в то же время, она послужила своеобразной подушкой безопасности.

Анатолий рассказывает, что на собственную травму он поначалу даже не обратил внимания. Когда самолет уже был на земле, пилот отдал всем пассажирам команду покинуть самолет и лично контролировал эвакуацию.

Ан-28 перевернулся через "голову". Фото: Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

— Для меня в тот момент главным было проследить, чтобы все успели эвакуироваться. Большинство пассажиров смогли вылезти из бокового окна кабины, где во время нашей жесткой посадки буквально выдавило стекло. Потом мы смогли открыть основной люк, и остальные люди выбрались уже через него. В общем, то, что у меня, оказывается, сломана нога, я обнаружил уже сильно позже, когда мы ждали вертолет, — пояснил пилот.

После жесткой посадки и эвакуации, пилоты решили найти возможность послать аварийный сигнал, чтобы ускорить поиски самолета спасателями. Один из аварийных маяков должен был сработать сразу при крушении, и послать спутнику координаты самолета.

Ан-28 приземлился в болото. Фото: предоставлено спасательными службами Томской области.

— После опрокидывания вся кабина и, соответственно, приборная панель была засыпана болотной землей и мхом, мы практически на ощупь нашли там аварийную радиостанцию и включили ее в режиме маяка. Для надежности еще развели рядом костер, чтобы его точно заметили вертолеты. Пассажиры подходили ко мне и спрашивали: «Найдут ли нас?». Я им тогда говорил, что искать нас однозначно будут. Но мы все же решили готовиться к ночевке. Однако нам повезло, обнаружили нас довольно быстро. Вертолет спасателей нашел удобное место для посадки и нас эвакуировали, — вспоминает Анатолий.

На вертолете всех находившихся на борту АН-28 людей доставили в Томскую больницу. К счастью, пассажиры не получили серьезных травм. Да и сам пилот уже идет на поправку.

Пассажиров эвакуировали с места жесткой посадки на вертолетах. Фото: предоставлено спасательными службами Томской области.

— Чувствую я себя уже хорошо, нога заживает, врачи дали мне рекомендации, как разрабатывать сустав дома. Летать я после всего произошедшего не боюсь. Если компания будет не против, то я полностью готов вернуться в небо, — пояснил пилот.

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