«Оба двигателя отказали»: пассажиры аварийно севшего Ан-28 рассказали, что произошло в полете

Пилот сумел посадить самолет, обошлось без жертв и травм. Фото: Сибирский авиационный поисково-спасательный центр // соцсети

Дарья Солодкина - одна из выживших пассажиров Ан-28, который аварийно сел в Томской области 16 июля. Отец девушки рассказал КП-Новосибирск о состоянии пострадавшей. И о причинах ЧП.

— Даша сейчас в больнице, как и другие люди с самолета, но все обошлось без травм. Сейчас до нее не дозвониться, она отдыхает — столько всего пережила. Огромная благодарность пилотам, которые сумели посадить самолет, — рассказал КП-Новосибирск Александр Солодкин.

Самолет Ан-28 вылетел с аэродрома города Кедровый в Томск. Внезапно борт пропал с радаров, вскоре спасатели обнаружили его в тайге кверху брюхом. Удивительно, что люди при такой жесткой посадке выжили. Но что произошло в воздухе? Почему самолет посадили прямо в тайге, среди деревьев?

— Дочка рассказала — самолет начал набирать высоту, зашел в облака, все было хорошо, как внезапно оба двигателя отказали. Тогда пилоты стали планировать, пытаться посадить самолет. Была жесткая посадка на деревья в подлеске, — рассказал КП-Новосибирск отец пассажирки Александр Солодкин.

Дарья Солодкина летела в Томск из Кедрового, чтобы поступить в ТГПУ — девушка мечтает стать учителем начальных классов.

— Родные, друзья - все перепугались, звонили мне. Я узнал о крушении из новостей, долго не мог дозвониться до дочери. Хорошо, что все так закончилось, не устаю благодарить пилотов, — рассказал отец девушки.

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