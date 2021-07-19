Школьная форма в Новосибирске — 2021: где купить, цены

Каждый родитель хочет одеть своего ребенка с иголочки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Какой будет школьная форма в Новосибирске — 2021, волнует многих родителей. Каждый хочет одеть своего ребенка с иголочки. В прошлом году в мэрии города заявили, что каждая школа самостоятельно определяет, нужна школьная форма или нет. Учебные заведения сотрудничали со следующими поставщиками: «САММ», «Непоседа», «Диана», «Синар», «Топтышка», «Колибри», «Шанс», SkyLake.

Специально для родителей школьников Роспотребнадзор подготовил памятку, как правильно выбрать школьную форму.

1. Внимательно изучите маркировку одежды (ярлычок с данными производителя, составом ткани и рекомендациями по чистке и стирке изделия).

2. Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. Например, если указана химчистка, от такой одежды для ребенка лучше отказаться, ведь химические вещества могут быть вредны для здоровья школьника, который проведет в этом костюме почти целый день.

3. Ткань, из которой шьется форма, должна хотя бы наполовину состоять из шерсти, хлопка или вискозы, то есть из натуральных материалов. Рекомендуется форма из хлопка и льна для осени и весны, а шерсть и кашемир — для зимы.

4. Цвет детской одежды (школьной формы) следует выбирать спокойный, приглушенный. Яркие цвета повышают у детей утомляемость, могут спровоцировать скрытое раздражение.

5. Лучше избегать сочетания цветов типа черное-белое, такой резкий контраст сильно утомляет зрение и даже может вызвать головную боль.

6. Лучше подобрать для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели.

7. Приобретая детскую одежду (школьную форму), необходимо обратить внимание на наличие документов, подтверждающих качество и безопасность. В настоящее время для детской одежды и обуви как отечественного, так и импортного производства данным документом является сертификат соответствия; для одежды первого слоя (нижнее белье) — свидетельство о государственной регистрации.

Где можно купить школьную форму в Новосибирске в 2021 году — в материале КП-Новосибирск.

Совсем скоро откроются школьные ярмарки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что: SAMM

Адрес: ул. Инская, 69/1, тел. (383) 383-0-555

График работы: понедельник — суббота с 10.00 до 19.00

Цены:

— сарафан — от 4000 руб.

— рубашка для мальчика — от 2000 руб.

— жилетка для мальчика — от 1890 руб.

! Лучше всего приезжать на школьную ярмарку 1 августа. Пока в наличии не все размеры.

Что: «Шанс»

Адрес: ул. Мичурина 10/1 (ТЦ «Центральный, блок А, 3-й эт.), тел. (383) 299-63-79

График работы: среда — пятница с 11.00 до 19.30; суббота, воскресенье с 11.00 до 16.00

Цены:

— юбка — от 1700 до 1950 руб.

— блузка для девочки — от 1350 руб.

— рубашка для мальчика — от 900 до 1200 руб.

— жилет для мальчика — от 1550 до 1800 руб.

— брюки для мальчика — от 1950 до 2500 руб.

Что: «Синар»

Где: ул. Серебренниковская, 14, тел. +7-913-460-30-90

График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00

Цены:

— юбка — 1990 руб.

— платье — 1990 руб.

— рубашка для мальчика — 1490 руб.

— брюки для мальчика — от 1990 до 2290 руб.

Ценник на рубашки варьируется от 1400 до 2000 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что: Sky Lake

Где: ул. Блюхера, 20, тел. +7-926-948-55-18

График работы: будни с 10.00 до 19.00

Цены:

— юбка — от 599 до 2499 руб.

— брюки для девочки — от 999 до 2599 руб.

— рубашка для мальчика — от 1299 до 2000 руб.

— жилет для мальчика — от 699 до 3200 руб.

— брюки для мальчика — от 699 до 2699 руб.

Что: «Диана»

Адрес: ул. Королева, 40, к. 128, тел. +7-913-890-90-11

График работы: ежедневно с 8.00 до 17.00

Цены:

— форма для учеников младших классов — от 2200 до 2300 руб.

— форма для учеников средних и старших классов — 2200 руб.

Что: «Колибри»

Адрес: ул. Королева, 40, к. 40, тел. (383) 256-00-98

График работы: будни с 9.00 до 17.00

Цены:

— блузка для девочки — от 1000 до 2500 руб.

— костюм для девочки — от 3000 руб.

— костюм для мальчика (брюки + жилет) — 3750 руб.

— брюки для мальчика — 2250 руб.

Сарафаны для девочек можно найти от 2000 рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Что: «Непоседа»

Адрес: ул. Дачная, 60, к. 4, тел.: (383) 299-76-71, 299-76-72, +7-913-917-76-71, +7-913-917-76-72

График работы: будни с 9.00 до 17.00

Цены:

— юбка — от 1790 руб.

— сарафан — от 2000 руб.

— жилет для мальчика — от 1460 руб.

— брюки для мальчика — 1830 руб.

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