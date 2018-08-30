Школьная форма в Новосибирске: все как в японских комиксах и аниме!

СЕГОДНЯ 10:38 2018-08-30T10:48:04+03:00

Корреспонденты «Комсомолки» выяснили, какая одежда в этом году в моде у учеников и во сколько обойдется школьная форма в Новосибирске

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Кто сказал, что школьная форма должна быть скучной и не меняться из года в год? Многие школы Новосибирска весьма демократичны в этом вопросе. Корреспонденты «Комсомолки» выяснили, какая одежда в этом году в моде у учеников и во сколько обойдется школьная форма в Новосибирске.

- Мы не сторонники того, чтобы все ученики в школе ходили в одинаковой форме. Сотрудничаем со многими фирмами: «Бердчанка», SAMM, «Непоседа» и Diana. Родители сами выбирают, форму какого производителя покупать своим детям. Но для учеников одного класса покупают одинаковую форму, - рассказывает директор гимназии № 12 Юлия Фауст.

КЛЕТКА ИЛИ КРУЖЕВА?

Вот и стараются фирмы завлечь покупателей кто во что горазд. К примеру, в компании SAMM советуют обратить внимание на шотландку: такие юбочки в клетку частенько изображают в японских комиксах (манге) и аниме. Сейчас это последний тренд школьной моды.

А так выглядит современная форма для российских школьников.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Красная, серая или зеленая клетка выглядит стильно и строго. Это прекрасная альтернатива однотонным вещам: клетчатая ткань не такая маркая, как однотонная, а благодаря большой цветовой палитре можно выбрать идеальное сочетание с остальной одеждой, - говорит администратор магазина компании Анна.

Эту юбку наши корреспонденты нашли в одном из магазинов одежды для школьников. Продавцы говорят, что такая клетка сейчас в моде.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Также дизайнеры советуют присмотреться к кружевам и классике.

- В новом сезоне ученицам начальной школы стоит отдавать предпочтение плиссированным юбкам и блузам с оригинальной отделкой на манжетах и воротничке, например, с кружевом. Девушкам постарше можно обратить внимание на однотонные юбки, платья и сарафаны, подчеркивающие силуэт. Мальчикам можно посоветовать поэкспериментировать с верхом: попробовать многослойные комплекты, например, сорочку с жилетом или поло со свитером с v-образным вырезом. Предложите ребенку заранее составить несколько гармоничных сочетаний, и задача подбора формы станет первой успешно решенной школьником в новом учебном году, - комментирует стилист сети offprice-магазинов Familia.

Еще один тренд: нескучная классика. Фото: Маргарита ЛАРЮТЕНКО

ДОРОГАЯ МОЯ ФОРМА...

Новосибирские родители признаются, что школы навязывают покупать форму определенной фирмы, хотя это запрещено. И жалуются на это общественникам:

- В Новосибирске существует около 20 производителей школьной формы. Но многие школы в обязательном порядке заставляют покупать форму какой-то одной фирмы, не допуская альтернативы,- рассказал нам исполнительный директор Новосибирского общественного фонда защиты прав потребителей Евгений Митрофанов.

Если юбки вашей дочери не по душе, то можно выбрать стильный сарафан. Фото: ru.aliexpress.comФото: Андрей КОПАЛОВ

Если и вы с этим столкнулись, то можно пожаловаться в прокуратуру и министерство образования Новосибирской области.

А на уличной ярмарке наш фотокорреспондент отыскал форму, похожую на советскую. Как вам такой фартук?Фото: Андрей КОПАЛОВ

КОНКРЕТНО

Сколько стоит собрать ребенка в первый класс?

Брюки для девочек и мальчиков можно купить в среднем за 683 и 530 рублей. Средняя стоимость товаров в категориях «Пиджаки, жакеты, жилеты, костюмы» ниже - 244 и 324 рубля соответственно. Несколько дороже одежды обойдутся рюкзаки (около 1,2 тысячи рублей), а средняя цена на книги и наборы канцтоваров - около 200 рублей.

Обращайте внимание на скидки в магазинах: благодаря распродажам на вещах можно неплохо сэкономить. К примеру, в магазинах Familia родители экономят до 85% на одежде, качество которой подтверждено известными мировыми и российскими брендами.

Не забывайте и о различных сайтах со сниженными ценами: aliexpress.com, «Авито».

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Компания «влезла» в школу

Вот что на Flamp пишут о компаниях, производящих школьную форму в Новосибирске.

- Школа № 158 настоятельно рекомендовала заказать форму в Diana. Форму заказывали в мае, а привезли только в середине августа! В итоге подошел только галстук. Брюки еле сошлись, штанины длинные. Приехала менять, а размеров нет,- комментарий о фирме Diana.

- Компания «влезла» в школу. Отвратительный сервис и развод на деньги, если коротко. Народу много, все вроде носятся, но толку - ноль. Покупатели с покорностью «совка» стоят в беспросветных очередях в ожидании формы, в которую их добровольно-принудительно загнали, - гласит последний отзыв о фирме SAMM.

- Начиталась плохих отзывов, и страшновато было идти. Но на деле все оказалось отлично! На входе в торговый зал сразу подходит консультант и далее сопровождает и все показывает, сам ищет примерочную, меняет размеры - трудится как пчелка. После того как выбор сделан, консультант относит вещи на кассу, а дальше уплата. Все происходит очень быстро,- другой комментарий сибирячки о фирме.

ВАЖНО

Если ребенок не хочет носить форму…

Прежде чем давить на ребенка и уговаривать носить школьную форму, разберитесь, что именно его не устраивает. Возможно, какая-то вещь просто неудобна и стоит подобрать что-то другое.

Постепенно приучайте ребенка носить строгую одежду, показывая, что это способ становиться взрослее, так как во многих профессиях надевают униформу и спецодежду.

Если в школе строгие правила и в форме ничего менять нельзя, воспользуйтесь аксессуарами, чтобы разбавить строгость одежды. Невзрачная одежда серого цвета преобразится, если к ней надеть симпатичную обувь, галстук или украшения.