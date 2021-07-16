Видео с места крушения Ан-28 в Томской области 16 июля 2021 года показали выжившие пассажиры

Публикуем видео с места крушения Ан-28 в Томской области 16 июля 2021 года. Фото: ФКУ Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

Публикуем видео с места крушения Ан-28 в Томской области 16 июля 2021 года. Напомним, борт пропал с радаров диспетчеров спустя 20 минут после вылета. Его обнаружил вертолет Ми-8. Предварительная причина случившегося — отказ двигателя.

Несмотря на сложность ситуации, пилотам удалось аварийно посадить самолет. Все, кто находился на борту, выжили. Сейчас пассажиров и членов экипажа эвакуируют на вертолетах в больницу. Как пояснили в томской администрации, в большинстве своем, люди получили несерьезные травмы: медики на месте зафиксировали в основном ушибы и ссадины.

По данному факту уже проводит проверку прокуратура, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Принадлежит борт авиакомпании «Сибирская легкая авиация» или «СиЛа». Впервые он начал совершать рейсы в 1990 году.

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