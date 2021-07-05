«Она спала с ним!»: муж обвинил новосибирскую учительницу в романе со школьником

Учительница оформила опеку над школьником и ушла от мужа. Фото: соцсети.

Новый скандал с участием учительницы и ученика разгорелся в Новосибирске. Следователи проверяют многодетную мать — 36-летнюю Татьяну Кошкину* — из-за связи со школьником. Причем в жизни женщины это уже не первый прецедент с такими претензиями. Весной этого года КП-Новосибирск уже рассказывала историю педагога, которая с большим трудом добивалась опеки над 14-летним учеником, от которого отказались родители. Тогда свои догадки яро высказывал биологический отец мальчика. Он был уверен, что у его сына любовный роман с учительницей. Правда, доказать не смог. Органы опеки в итоге разрешили мальчику жить с учительницей, она стала его опекуном. Но теперь о странных отношениях педагога и ребенка заговорил муж Татьяны. Он написал заявление в полицию. Подробнее — в нашем материале.

ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК МЕЧТАЕТ О ДОМЕ

Примерная семья Кошкиных 18 лет жила в мире и согласии. Пара благополучно воспитывала троих родных детей. А в прошлом году Татьяна сказал, что хочет взять в семью еще одного мальчика. Нет, это было не спонтанное решение.

— Она преподавала географию в школе, где учился Вася*. И как раз в это время у нас в семье возникли сложные отношения. Родители, которые и так мальчика особо не растили и он с самого детства жил у нас, официально от него отказались. У Васи начался конфликт с дедом, все-таки подростковый период. Стало сложно с ним справляться. А Татьяна пожалела Васю, поняла его, пошла навстречу. Они подружились. Сначала Вася просто ходил к ним в гости, а затем учительница сказала, что хочет взять его под опеку. Мы не возражали, раз Васе хорошо в той семье, — рассказала КП-Новосибирск бабушка подростка.

Органы опеки постоянно чинили какие-то препятствия: то психологи давали неподходящее заключение, то биологический отец ребенка выступал против семьи учительницы. Он первым публично обвинил Татьяну в совращении своего сына.

Родной отец ребенка публиковал пост с предупреждением в Интернете. Фото: соцсети.

Но подросток и учительница были настроены пройти эти испытания до конца.

— Мы общаемся друг с другом на ты и по имени. Она меня очень хорошо понимает, мы достаточно сблизились за это время, — признался КП-Новосибирск подросток.

И вот накануне летних каникул мечта парнишки сбылась — он стал полноценным членом семьи Кошкиных. Документы оформлены, за спиной захлопнулась дверь реабилитационного центра и открылась другая. Правда, вскоре после этого идиллия закончилась.

«МНЕ ПРИСНИЛСЯ СОН, ЧТО У НИХ БЫЛА СВЯЗЬ»

В начале июля с заявлением в полицию о порочной связи между 36-летней учительницей и опекаемым школьником обратился ее супруг Юрий Кошкин*. Мужчина, который долгое время считал бредом предупреждения отца мальчика, вдруг сам стал обвинять супругу в совращении подростка.

— С появлением этого ребенка в нашей жизни многое изменилось. Мне изначально не нравилось, что он ей «тыкал», мог даже ударить якобы в шутку во время игры, требовал излишнего внимания к себе. Однажды я стал свидетелем их разговора по телефону. Таня приехала из магазина уставшая, прилегла отдохнуть и забыла, что обещала Васе погулять с ним. И вот он звонит, кричит и требует приехать к нему. Он тогда еще жил не с нами — его отпускали на выходные. И вот она беспрекословно встает и едет, они где-то там гуляют, а возвращается домой в полпервого ночи. Меня это не устраивало. В опеке, когда оформляли документы, уже на последней стадии я сказал, что против брать к нам в семью этого подростка. Но жену все-таки оформили опекуном, — поделился с КП-Новосибирск Юрий Кошкин.

Педагог отрицает обвинения в свой адрес. Фото: соцсети.

После того как Вася прописался в доме на постоянной основе, отношения между супругами стали напряженными. От счастливой и благополучной пары не осталось и следа.

— В конце мая Таня забрала детей и, не сказав мне ни слова, уехала с ними жить на съемную квартиру. Я вернулся домой и просто испытал шок, — продолжает сибиряк.

По его словам, Татьяна не запрещала ему видеться с детьми, он спокойно забирал их на выходные.

— Однажды я приехал посмотреть условия их жизни, есть ли еда. Там в квартире две комнаты. Дети говорят, что они спят в одной комнате, а мама с Васей — на полу в другой. То есть она спала с ним! Спрашиваю у жены: «Почему вы спите вместе?» Ответ прозвучал просто смешно. Сказала, что якобы Вася был в стрессе из-за переезда, плакал, она легла с ним, чтобы успокоить, и случайно уснула. Вам тоже кажется это странным? — возмущается Юрий.

По его словам, родные дети — двое сыновей и дочка — спустя какое-то время вернулись обратно к нему домой. Приехали все, кроме Васи. Тот остался с приемной мамой.

— Старший сын как-то обмолвился: «Я не могу жить с такой мамой». И если сначала я воспринимал слова отца Васи как бред, то в выводах собственного ребенка сомневаться не стал. А в прошлый четверг мне приснился сон, что у них была связь. Под впечатлением на эмоциях я собрался и поехал на ту квартиру. Иду мимо окон на первом этаже, шторки открыты. Смотрю, а моя жена встает с кровати абсолютно голая! В квартире они были вдвоем — Таня и Вася. Тут-то уже какие могут быть отмазки? Стал с ними разговаривать — они сознались во всем. Я даже снял это на видео и отдал следователям, — заверил корреспондентов КП-Новосибирск Юрий Кошкин.

Теперь мужчина почти уверен, что все эти маневры с опекой ученика были всего лишь для прикрытия любовной связи. Он настаивает на возбуждении уголовного дела.

«ИЗБИЛ ОБОИХ И ПРИДУМАЛ ЭТИ ПОЗОРНЫЕ ОБВИНЕНИЯ»

Мы попытались связаться с учительницей, чтобы выслушать ее версию происходящего. Татьяна не взяла трубку и на момент публикации не ответила на наши сообщения в социальных сетях. Но ранее, еще в период первых заявлений от отца подростка, женщина отрицала, что питает к мальчику взрослые чувства. Она объясняла это ревностью со стороны родителя и убеждала нас, что все эти претензии не имеют никаких оснований.

— Поверьте, он талантливый ребенок, мы с ним подружились, — говорила учительница. — Я не знаю, зачем отец льет всю эту грязь. Родители сами написали отказ от своего сына, а у меня к нему исключительно материнские чувства.

Сибиряк писал учительнице сообщения с просьбой оставить мальчика в покое. Фото: предоставлено отцом ребенка.

На защиту педагога встала и бабушка опекаемого подростка. Она не верит, что любовные отношения ее внука и Татьяны действительно существуют. Пенсионерка уже осведомлена о ситуации и пытается всячески помочь учительнице.

— Я знаю, что ее муж устроил скандал, набросился с кулаками на Таню, ударил ее в живот. И Васю побил. Они первыми написали на него заявление в полицию. Видимо, после этого Юрий и решил вспомнить прошлые обвинения в педофилии. Скорее всего, он так сделал, чтобы их общие дети остались с ним. А еще выяснилось, что они и до этого плохо жили — часто ссорились и дрались. Собираются разводиться. Это никак не помешает Васе остаться с учительницей, опека же на нее оформлена. Про эту ночевку в одной комнате я тоже знаю, не вижу ничего криминального, потому что сразу после переезда в новой квартире не было подходящих условий. Теперь там все есть, — прокомментировала КП-Новосибирск бабушка Васи.

Правоохранители проводят проверку. На это время подростка у Татьяны все-таки забрали и определили в социальный центр. Вася пробудет там до тех пор, пока следователи не примут решение, возбуждать уголовное дело на педагога или на ее супруга за клевету. Кто из них говорит правду?

* Имена героев изменены.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этой истории.

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