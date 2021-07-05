Учительницу обвинили в совращении 14-летнего ученика в Новосибирске

Учительница настаивает, что испытывает к мальчику только материнские чувства. Фото: соцсети.

Супруг многодетной 36-летней учительницы обвинил ее в связи с 14-летним подростком. Семья взяла ребенка под опеку весной этого года. Процедура оформления документов длилась очень долго. Сначала идее опекунства учительницы над учеником воспрепятствовал биологический отец мальчика. Он заподозрил, что между его сыном и взрослой женщиной роман. Но опека дала добро на то, чтобы ребенок жил у педагога.

— И вот мы взяли этого ребенка, а в конце мая моя жена перестала играть роль любящей супруги, получив желаемое — оформив мальчика на себя. Она собрала всех детей и уехала от меня. Сняли квартиру, жили там в ужасных условиях. Я однажды приехал за детьми и обалдел. Выяснилось, что наши дети спят в одной комнате на кроватях, а мальчик этот и моя жена на полу вдвоем в соседней. А потом они мне сами признались в своей связи. Конечно, я заявил в полицию, — рассказал КП-Новосибирск муж учительницы.

В данный момент по заявлению сибиряка проводится проверка. Следователи выясняют есть ли запрещенная связь между подростком и опекуном.

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