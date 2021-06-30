«Сидели практически на верхнем этаже»: дети рассказали подробности гибели 13-летней девочки на стройке в Новосибирске

По словам подростков, школьница умерла до приезда врачей «скорой». Фото: соцсети // ГУ МЧС по НСО.

В Новосибирске произошло жуткое ЧП. В недостроенном здании по адресу Кирпичный переулок обрушилось перекрытие между пятым и шестым этажом. Железобетонная конструкция придавила 13-летнюю девочку. Друзья школьницы, ставшие очевидцами страшной картины, рассказали о последних минутах жизни девочки.

— Мы были практически на верхнем этаже, сидели там посередине, когда упала плита. Конструкцией придавило ее. Она была вся в крови. После этого была еще жива. Ждали врачей, но они долго ехали. Она умерла от потери крови. Ее парня тоже задело — у него перелом и сотрясение мозга, — рассказали КП-Новосибирск друзья погибшей девочки.

Недострой, где произошло ЧП, был излюбленным местом для местных ребят. Подростки каждый день покоряли руины, гуляя там и фотографируясь. По словам местных жителей, они предчувствовали трагедию, видя как в заброшенном доме играют дети. Горожане просили огородить опасный объект, однако их обращения остались без ответа.

— Там много кто постоянно гуляет. Никто ничего не боялся. Вход на заброшку-то свободный, — рассказала КП-Новосибирск подруга погибшей девочки.

По словам друзей, школьница, которую придавило плитой, была отзывчивым и добрым подростком. В августе ей должно было исполниться 14 лет. У нее остались сестра и младший брат.

По словам друзей, погибшая школьница была отзывчивым и добрым подростком. В августе ей должно было исполниться 14 лет. У нее остались сестра и младший брат. Фото: предоставлено подругой погибшей.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается следственный комитет. По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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