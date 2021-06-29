В Новосибирске девочка погибла под рухнувшими на стройке плитами

Девочка погибла до приезда врачей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 29 июня, в Октябрьском районе Новосибирска при обрушении плит строящегося дома погибла 13-летняя школьница. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— По адресу 1 кирпичный переулок, 1а произошло обрушение перекрытия между 5 и 6 этажами в 10-этажном строящемся доме, погибла девочка, — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Главный врач станции «Скорой медицинской помощи» Ирина Большакова рассказала КП-Новосибирск, что девочка скончалась до приезда врачей. Ей было 13 лет.

— Она получила открытую-черепно-мозговую травму, — уточнила КП-Новосибирск Ирина Большакова.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели и следователи.

В Новосибирске уже происходили трагические случаи гибели детей на стройке. 28 мая 2019 года в Ленинском районе города девочка забралась вместе с другими детьми на высоту третьего этажа и погибла, сорвавшись вниз.

Подобный случай произошел в Омске. 15 июля 2017 года с заброшенной многоэтажки сорвался подросток. Он упал с девятого этажа на третий. Через несколько часов мальчик скончался в больнице во время операции.

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