2019-05-28T17:40:04+03:00
Происшествия

В Новосибирске девочка разбилась насмерть на заброшенной стройке

Ребенок забрался вместе с другими детьми на высоту третьего этажа и погиб
Татьяна СОЛОВОВА
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Трагедия случилась на этой заброшенной стройке в Ленинском районе. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской областиТрагедия случилась на этой заброшенной стройке в Ленинском районе. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области
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Новосибирские следователи разбираются в причинах трагедии, которая произошла во вторник, 28 мая, в Ленинском районе. Там на заброшенной стройке, расположенной по адресу ул. Волховская, 33 А, погиб ребенок.

В Новосибирске девочка погибла на заброшенной стройке.

- Маленькие дети - два мальчика и одна девочка - забрались в это здание, - рассказывают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Они сумели подняться на высоту третьего этажа, где девочка сорвалась вниз.

Новосибирцы, которые стали очевидцами аварии, вызвали «Скорую помощь». Но врачи спасти ребенка не смогли: от полученных травм девочка погибла.

Теперь следователи выясняют все обстоятельства произошедшего:

- Возбуждено дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), - продолжают в ведомстве. - Будет установлен застройщик здания, изъята вся необходимая документация и дана соответствующая правовая оценка действиям должностных лиц.

Кроме того, в городе проверят все недостроенные здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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