На стройке погибла девочка. Фото: ГУ МЧС по НСО

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 13-летней девочки на стройке в Новосибирске. Напомним, трагедия произошла 29 июня недостроенной десятиэтажки по улице Кирпичный переулок, 1а в Октябрьском районе города.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация, — сообщили в СКР по Новосибирской области.

В недостроенном доме между пятым и шестым этажом рухнуло перекрытие. Плита накрыла девочку. Ребенок скончался до приезда врачей.

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