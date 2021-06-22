Новосибирец создает копии танков Т-34 и «Тигр» — их покупают по всей России

Вячеслав Веревочкин-старший (в центре) преврати странное хобби в семейный бизнес. Фото: предоставлены Вячеславом Веревочкиным-младшим

Новосибирский бронемастер Вячеслав Веревочкин — младший создает копии танков в маленьком селе под Новосибирском. Внук унаследовал дело от деда — Вячеслава Веревочкина — старшего. Раньше танки у бронемастера заказывали известные режиссеры Карен Шахназаров и Никита Михалков. А у его внука технику покупают города и используют в качестве памятников. Например, легенда ВОВ — танк Т-34 — стоит 2 миллиона рублей, это самая ходовая модель. Танки Веревочкина в два раза легче оригинала и по скорости могут соревноваться с фурами дальнобойщиков. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Внук Вячеслав Веревочкин-младший с отчимом Максимом продолжили дело бронемастера. Фото: предоставлено Вячеславом Веревочкиным-младшим

«БЕЛЫЙ ТИГР» И «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…»

Вячеслав Веревочкин — старший вышел на пенсию подполковником, вернулся в родное село Большой Оеш Колыванского района. Но вскоре сельская жизнь утомила вояку — он продолжал грезить танками. Жена отговаривала, мол, зачем это все. А соседи при виде мужчины прятали улыбки. Однажды после бессонной зимней ночи подполковник с утра пошел в гараж — конструировать свой первый танк. Сейчас Веревочкина-старшего уже нет в живых, его дело продолжают зять и внук.

— Я с детства рос в гараже среди танков, помогал отцу и деду. Сначала в роли «подай-принеси-покрась». А потом дед купил «Кугельваген» времен Великой Отечественной, и мы его восстановили. Когда я по деревне катался, все девчонки без ума были. Так в 13 лет я стал подмастерьем, — рассказал КП-Новосибирск внук подполковника Вячеслав Веревочкин — младший.

Знаменитый «Тигр» Веревочкина мог получить «Оскар» в фильме Карена Шахназарова. Фото: предоставлено Вячеславом Веревочкиным-младшим

Первой настоящей работой внука стал немецкий «Тигр». Мастер российского кино Карен Шахназаров заприметил колыванского бронемастера и купил его танк для съемок в «Белом тигре». Фильм номинировали на «Оскар», а на сибиряков посыпались заказы. Режиссер Никита Михалков, например, купил Т-34 для съемок драмы «Утомленные солнцем — 2». Даже из Южной Америки заказчик прилетал — хотел вывезти танк для съемок, но таможня не пустила.

Танки бронемастера знают реконструкторы по всей стране. Фото: предоставлено Вячеславом Веревочкиным-младшим

— За 20 лет мы сделали 60 танков для киношников, музейщиков и частных лиц. Иногда включаешь фильм и видишь — твой танк или «катюша». Из последнего — «А зори здесь тихие…» и «Лейтенант Суворов». Чаще всего заказывают Т-34 и «катюшу», их покупают на постаменты, в музеи и даже для личного пользования. Есть и частные клиенты, кто хочет «в танчики поиграться». Недавно новосибирец купил себе Т-34, чтобы попонтоваться, — говорит бронемастер Веревочкин.

Копии Т-34 и "Катюши" собирают в обычном гараже. Фото: предоставлены Вячеславом Веревочкиным-младшим

БОЛГАРКА, СВАРКА, МОЛОТОК — И НОВЫЙ ТАНК ГОТОВ

Реплика Т-34 обойдется в 2 миллиона рублей, а «катюша» — в 1 миллион. Технология изготовления танков простая: покупается колесная база от тягачей Т9, ГТТ, ГАЗ-71 или БМП.Приобретается современный двигатель — например, от тягача. И сверху наваривается корпус из листов железа и стали, которую покупают на заводах.

Благодаря современному двигателю танки Веревочкина могут разгоняться до 30 — 40 км/ч. Фото: Предоставлено Вячеславом Веревочкиным-младшим

— Каждый танк — ручная работа. Создан с помощью болгарки, сварки и молотка. Вместе с отцом собираем одну машину за полгода. Визуально делаем люки и другие элементы как в оригинале. В результате на глаз реплику от оригинала отличить непросто. Настоящий Т-34 с документами стоит 16 миллионов рублей, а наш — в 8 раз дешевле. Но секрет, конечно, не в цене, — говорит Вячеслав Веревочкин.

Копия Т-34 участвовала в Параде 9 Мая в Новосибирске. Фото: Предоставлено Вячеславом Веревочкиным-младшим

Главное в танкостроении — это семья, уверен бронемастер. Вячеслав Веревочкин — старший скончался восемь лет назад, но зять и внук продолжили семейное дело. Красить танки помогает жена, даже четырехлетний сын просится: «Папа, дай посидеть». Соседские мальчишки тоже помогают — лишь бы прокатиться на легендарном танке. Внук вспоминает, что главной мечтой бронемастера был музей бронетехники под открытым небом.

Самыми популярные модели — Т-34 и «катюша». Они намного дешевле оригиналов. Фото: Предоставлено Вячеславом Веревочкиным-младшим

— Сейчас один-два заказа в год делаем, но этого мало. Даже были мысли сделать бэтмобиль или еще что-то особенное, но дед придумал делать танки и нам завещал. Мечтал, что где-нибудь в Новосибирске будет музей бронетехники, как в подмосковной Кубинке. Мы сделали бы туда танки — «Тигр», «Пантеру», Т-34, КВ-1, Су-100 и другие. Не для заработка — лишь бы сохранить живую историю, которую можно потрогать, — признается Вячеслав Веревочкин — младший. — Сегодня 80 лет с того дня, как началась Великая Отечественная война. А ведь скоро и наши внуки не будут знать, кто войну выиграл… Хочется, чтобы помнили…

Мечтой бронемастера был музей танков в Новосибирске, но предложение властям по-прежнему без ответа. Фото: предоставлено Вячеславом Веревочкиным-младшим

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