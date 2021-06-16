«Как в «Утомленных солнцем»: новосибирец продает копию танка Т-34 за два миллиона

Реплики танков покупают для памятников. Фото: предоставлено Максимом Свекла

Новосибирский мастер Вячеслав Веревочкин-младший продает 12-тонную реплику танка Т-34 за два миллиона.

— Мы за полгода сделали Т-34, и сейчас выставили на продажу. Это полностью готовая реплика знаменитой машины: танк не на ходу, но можно поставить двигатель от тягача АТС и ходовую. Тогда цена вырастет в полтора раза, — объяснил КП-Новосибирск Вячеслав Веревочкин.

Новосибирец рассказал, что это уже девятая копия Т-34: точно такой же танк участвовал в съемках картины «Утомленные солнцем-2» режиссера Никиты Михалкова. Другие машины уже стали памятниками на постаментах от Москвы до Читы.

Танк продают за два миллиона. Фото: предоставлено Максимом Свекла

Напомним, создавать копии бронетехники времен Великой Отечественной войны начал отец сибиряка - Вячеслав Веревочкин-старший. Танки Веревочкиных участвовали в реконструкторских фестивалях и прославили мастера из села Большой Оеш.

Режиссер Карен Шахназаров заказывал у сибиряка копию немецкого «Тигра» для фильма «Белый тигр». К слову, картина вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации за лучший иностранный фильм. Затем Веревочкин создал вторую копию «Тигра» для фильма «Утомленные солнцем-2» режиссера Никиты Михалкова.

В 2012 году Вячеслав Веревочкин-старший умер от сердечной недостаточности в возрасте 55 лет. Его дело продолжил один из сыновей - Вячеслав Веревочкин-младший.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирский конструктор танков Вячеслав Веревочкин скончался на следующий день после похорон сына

Друзья бронемастера надеются, что его танки теперь выкупит Карен Шахназаров, и этим поможет его семье (подробнее)