Российским путешественникам, задержанным военными в Африке, пообещали свободу после семидневного заточения

Туристы могут плавать в бассейне, ходить в тренажерный зал, их бесплатно кормят. Но почему задержали - до сих пор непонятно. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

Девять российских путешественников попали в «элитную тюрьму» в Чаде неделю назад. Компания автомобилистов колесила в кругосветке, в мае у романтиков начался самый горячий этап путешествия - через неспокойную Африку. Три автомобиля, девять странников из разных российских городов, а также девушка из Прибалтики - так выглядела экспедиция «Мир наш» под руководством новосибирца Алексея Камерзанова.

Ребята проехали сотни километров по континенту, снимая приключения на видео, но однажды сами стали героями какого-то плохого кино. Ранним утром в городе Фая-Ларжо их разбудили вооруженные люди. Это были бойцы чадовской армии. Они велели отдать автомобили, мобильники, камеры, ноутбуки и посадили путешественников в военный самолет. Невольников заверили, что скоро их ждет «халява».

Военные пришли на территорию палаточного лагеря туристов неделю назад. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

Военные не обманули... Туристов доставили в дорогой отель в столице Чада - Нджамене. В их распоряжении оказались шикарные номера, бассейн, тренажерка и бесплатное трехразовое питание. Мечта многих! Но в этой золотой клетке россиянам было тревожно: за что их задержали? Почему забрали всю технику и паспорта? По запасному телефону (его пронесли в гостиницу в плохо досмотренной сумке) путешественники связались с дипломатами и редакцией КП-Новосибирск. Они что только не предполагали («возможно, нас депортируют в Россию», «может, нас готовят к встрече с их президентом?»).

- Когда открылся люк военного самолета и нас завели туда, мы были уверены, что нас повезут в тюрьму и претензии будут серьезные, раз нас везут за тысячу километров военным бортом. Но нас поселили в отель. Все замечательно, кругом красивая картинка… Но страшнее этой неизвестности - из-за чего нас привезли сюда? - нет ничего. Мы грешили на то, что, может, где-то на фотографии попали какие-то важные военные? А военные тут везде! И при этом здесь, в Чаде, фотографировать военные объекты - табу: могут обвинить в шпионаже. Мы были крайне осторожны, но делалось столько тысяч фото, что кто его знает… И мы начали переживать, - рассказал КП-Новосибирск путешественник Алексей Камерзанов.

В этом отеле сейчас находится группа экспедиции «Мир наш». Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

Неясность пугала россиян. И даже вкусные завтраки и бассейн не приносили удовольствия.

- Получился такой вынужденный и немного нервный отпуск без телефонов и паспортов. Ходим в спортзал, плаваем. Номера нормальные. В Африке все дорого, один номер здесь стоит 150 евро в сутки. В целом в гостинице к нам отношение тактичное. Претензия наша только в том, что не объясняют происходящее, и, конечно, неудобство из-за смены планов. К тому же заканчиваются лекарства от хронических заболеваний. У меня, например, астма, скоро надо покупать новый ингалятор, - признался КП-Новосибирск путешественник Виталий Полищук.

Путешественники встретились с временным поверенным по делам РФ в Республике Чад Сергеем Крамаренко. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

В таком неведении туристы пробыли семь дней. А во вторник их обрадовали: этот вынужденный отпуск вот-вот закончится. И на хорошей ноте.

- Мы получили много комментариев со словами поддержки. А сегодня пришла просто суперновость: временный поверенный по делам РФ в Республике Чад Сергей Викторович Крамаренко сообщил, что МИД Чада принес официальные извинения за то, что случилось с группой «Мир наш». Это официальный документ на ноту нашего посольства о нашем задержании и случившемся недоразумении. Это значит, что к нам вопросов нет! Проблема кроется в системе работы госорганов самого Чада. Пока понятно, что не все закончилось: неясно, когда нам вернут паспорта, когда мы вылетим, когда нам вернут все вещи и машины. Но это уже что-то! - считает Алексей Камерзанов.

Добавим, что маршрут путешественников был согласован с министерством внутренних дел Чада. Так как обстановка в стране неспокойная, а недавно там даже был убит президент, россияне отмечались у полицейских в каждой точке маршрута. Почему их все-таки задержали и перебросили в столицу Чада, а также почему произошла путаница среди африканских силовиков, пока непонятно.

«Комсомольская правда» следит за приключениями сибиряков в Африке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Под автоматами нас посадили в самолет»: 9 российских путешественников задержаны военными в Африке

Со вторника группу туристов-кругосветчиков из команды «Мир Наш» держат в гостинице. У них конфисковали машины, мобильники, камеры и паспорта (подробнее).

Российских путешественников забрали в полицию из-за попытки сделать селфи в Республике Чад

Как новосибирцы путешествуют по Африке в коронавирусные времена, они рассказали в эфире Радио «Комсомольская правда» (подробнее).