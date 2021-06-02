Российских путешественников забрали в полицию из-за попытки сделать селфи в Республике Чад

Путешествие по Африке подарило сибирякам самые разные эмоции. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ/Виталий ПОЛИЩУК.

Жители Новосибирска - путешественник Алексей Камерзанов и создатель крупного интернет-паблика в соцсетях «АСТ-54» Виталий Полищук - с компанией других попутчиков на внедорожниках сейчас изучают Африку. Автоэкспедиция «Мир наш» по республикам Камерун и Чад, знаменитым шикарной природой и крайней бедностью, займет три недели. Отважные парни рискнули поехать заграницу через месяц после гражданской войны и убийства президента Республики Чад Идриса Деби, который правил страной 30 лет. Путешественников несколько раз задерживала полиция, их даже пытались обокрасть. Как в Африке переживают пандемию коронавируса и какие еще опасности ждут туристов, ребята рассказали в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск».

Местные жители в Африке довольно дружелюбны. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

- Республика Чад - неспокойное место. Недавно там была гражданская война, в апреле 2021 года убили президента. Где вы сейчас находитесь? Какая вокруг обстановка?

Алексей Камерзанов, путешественник:

- Наш маршрут начался от Нджамены, столицы Республики Чад. Здесь до сих пор сохраняется нервная обстановка. В апреле вооруженные оппозиционеры устроили несколько стычек, в результате одной из которых погиб президент. Дальше мы отправились на восток, затем к северу страны - к плато Эннеди и пустыне Сахара, потом добрались до плато Тибести на границе с Ливией, затем вернемся в Нджамену.

Местные жители радуются путешественникам. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

Полный круг маршрута составляет 1,5 тысячи километров, по плану мы должны пройти его за 20 дней. Это полностью автономное путешествие: мы ночуем в палатке, хотя места тут достаточно дикие. Здесь непросто достать топливо, воду и еду, все очень ограничено. Это Центральная Африка, но очень бедная страна - в Чаде очень сложно что-то купить. Еще одна проблема - здесь почти нельзя снимать на камеру, если ты в городе. Мы несколько раз побывали в полиции за попытки сделать даже бытовые съемки, селфи. Военные повсюду, это создает напряженную обстановку.

Полтора месяца назад в Чаде произошла попытка переворота. Фото: Виталий ПОЛИЩУК.

- Ваш маршрут пролегает через горные плато и великую пустыню Сахара. А что вы едите в таких условиях?

- Мы запасли много круп, макарон и привезли из России большое количество гречки. Привезли тушенку. Вы не поверите, но взяли даже несколько килограммов вакуумированного сала. На месте покупаем фрукты, овощи и сами готовим на газовой плитке. Утром - кашу, днем - небольшой перекус, а вечером едим по желанию. Меню разное. Бензин стоит один доллар за литр, на русские деньги - около 75 рублей. Хотя вроде бы Ливия - нефтедобывающая страна, да и в Республике Чад тоже добывают нефть. Но цены все равно высокие.

Чад - небогатая страна. Фото: Виталий ПОЛИЩУК.

- А туристов в аэропорту тестируют? У вас не было сложностей с пересечением границы?

- Всех туристов тестируют на COVID-19 в аэропорту Камеруна, но происходит это по-разному. Таможенники говорят: плати по 100 долларов с человека. Это огромная сумма! Но есть хитрый вариант, чтобы не платить столько. Без тестов здесь никуда не заселишься. Перчатки и маски требуют только в дорогих гостиницах. В целом западные компании делают разметку, используют антисептики и предупреждают о COVID-19, но в остальном никто особенно не тестируется.

Африканцы эмоционально реагировали на путешественников. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

- Чад - одна из беднейших стран мира. Как там с преступностью?

Виталий Полищук, участник экспедиции от «АСТ-54»:

- Меня чуть не обокрали в первый день путешествия. Я ехал в машине с ребятами, попросил заблокировать двери. Открыл наполовину окно и немного расслабился, стал листать Инстаграм в телефоне, пока мы стояли в пробке. Внезапно чьи-то руки схватили смартфон: вор залез буквально по пояс в машину и пытался выдернуть у меня гаджет. В этот момент поток машин поехал, и грабитель отстал. Иначе я в первый день остался бы без главного рабочего инструмента.

Новосибирцы проедут более 1,5 тысячи километров в сердце Африки. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

- Но вам удалось наладить отношения с местными? Говорят, они вам показали даже национальные танцы?

- Если в обычном мире населенные пункты образуют у воды, то в Чаде источник жизни - это автомобильное шоссе. Во время поездки мы заприметили какой-то храм у дороги, решили спуститься к нему с трассы и вскоре попали в хоровод женщин, которые танцевали. Снимать не спешили, пока нас самих не пригласили в этот хоровод. Я потанцевал, выучил пару движений плечами и начал подыгрывать девушкам, а они - мне. Это было весело и трогательно, так я и влился в африканские танцы.

Детям конфеты от сибиряков понравились. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

- Власти Чада как-то борются с коронавирусом?

- Для местных африканцев не существует никакого коронавируса! Здесь средняя продолжительность жизни всего 53 - 58 лет, и многие просто не доживают до опасного возраста, когда у людей начинаются осложнения. Ни один человек не носит маску: ни в Республике Чад, ни в Камеруне. Исключение - китайцы, которые в аэропорту Аддис-Абеба нацепили костюмы вирусологов и пластиковые очки, но при этом тоже были без масок.

Красивый закат в Африке. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

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