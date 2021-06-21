«Под автоматами нас посадили в самолет»: 9 российских путешественников задержаны военными в Африке

10 путешественников и их гид задержаны военными в Африке. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ\https://mirnash.kamerzanov.su/

В африканской стране Чад задержана группа российских туристов, а также гражданка Литвы. Речь идет о команде путешественников экспедиции «Мир Наш», восьмой этап которой пролегал через государства Камерун и Чад. 10 путешественников на трех внедорожниках под руководством Алексея Камерзанова и местного гида (он итальянец, но владеет туристическим бюро в Чаде) должны были проехать по пустыням Африки, свои приключения они снимают на видео — часть выставляют в соцсети, часть съемок идет для документального фильма. Проблемы у туристов случились в городе Фая-Ларжо.

Туристы чаще всего ночевали в палатках. Однажды в такой палаточный городок пришли военные. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ\https://mirnash.kamerzanov.su/

— Мы путешествуем с конца мая. Нас 10 человек, это ребята из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Владивостока. Также с нами гражданка Литвы. Этот маршрут по Африке был заранее согласован с Министерством внутренних дел Чада. Тут такие порядки. Поэтому, приезжая в новый город, мы всегда отмечаемся у полицейских. От маршрута не отклонялись. И так почти доехали до нагорья Тибести, были разные приключения — все весело и интересно, ночевали в палатках, застали пыльевые бури... Но приключение в городе Фая-Ларжо самое неожиданное. Мы увидели там базу Красного креста, на ее территории поставили палатки, заночевали там. А в 5.30 утра нас разбудили ребята с автоматами, с шевронами чадовской армии со словами: «Вы поднимаетесь и едете с нами», — рассказал КП-Новосибирск Виталий Полищук, турист из Новосибирска, он же владелец крупного паблика во «ВКонтакте» — АСТ-54.

Быт путешественников в пустыне. Фото: предоставлено Виталием ПОЛИЩУКОМ

Команду путешественников сначала доставили в полицейский комиссариат. Там у туристов попросили телефоны.

— Говорят: «Покажите мобильники». Мы думали, что они сейчас посмотрят наши фото, поймут, что мы путешественники и отпустят нас. Но они сгрузили все сотовые, навигаторы, компасы, даже электронные весы для багажа в один мешок и все это опечатали строительным степлером, — описывает Виталий Полищук.

Затем иностранцев попросили следовать на их машинах за полицейскими. В итоге три внедорожника с российскими номерами были припаркованы возле дома руководителя провинции Борку.

Маршрут, по котором передвигались путешественники, был согласован с местными полицейскими. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ\https://mirnash.kamerzanov.su/

— Военные заявили, что машины останутся у этого дома, а мы поедем с ними. Вернее, полетим. Нас доставили на военный аэродром. Там завели в самолет C-27J Spartan с надписью на французском «ВВС Чада». Это было, как в голливудских фильмах: самолет запускает двигатель, нас туда заводят и говорят: «Оставляйте нам ключи от машин, мы их привезем другим бортом. А вы летите в столицу Чада Нджамену». Ситуация безвыходная, ключи пришлось отдать, машины оставить. Самолет этот внутри — отдельное впечатление. Там даже двери в кабину пилота нет. То есть сидят два пилота, радист, рядом с ними автоматчик и мы. Почти два часа так мы летели до Нджамены, не понимая вообще, что происходит?! В столице Чада нас встречают какие-то грузовики, автобусы, люди в форме и в этих традиционных халатах. Один из них говорил по-русски, он весело объявил: «Вас ждет халява». Оказалось, он в Сызрани учился на пилота, а сейчас какой-то авиационный генерал. И нас действительно увезли в одну из лучших гостиниц в стране — в отель «La Residence NDjamena», вот, что имелось ввиду под халявой.

Туристов поселили в один из лучших отелей, но у них отобрали документы, технику, машины. На фото - Виталий Полищук. Фото: предоставлено путешественниками

- Мы тогда подуспокоились. Даже подумали: «Может, какие-то боевые действия на севере страны начались и нас эвакуировали?!». Но оказалось, ничего подобного. И вот с вечера вторника, 15 июня, мы в этой гостинице по сути как заложники. У нас остались только российские паспорта. У гражданки Литвы вообще нет документов. Хорошо, что у нас все-таки есть мобильный телефон, одну из сумок плохо обыскали и он остался с нами, — говорит Виталий Полищук.

Среди членов экспедиции "Мир Наш" оказалась в том числе гражданка Литвы. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ\https://mirnash.kamerzanov.su/

Путешественники ссылаются на дипломатический протокол. Согласно нему, иностранцам в течение трех суток должны предъявить или обвинение, или отпустить их. Но в случае с российскими туристами пока нет никакой ясности:

— Мы на связи с нашим консульством, там говорят, возможно, нам грозит репатриация. Это значит, что у нас все заберут, отдадут только паспорта и отправят домой. То есть мы лишимся машин, ноутбуков, съемок, камер, техники. Сотрудник российского консульства вчера сходил к министру обороны, тот сказал, что ничего не знает про нас. Тут получается какая-то несогласованность силовых ведомств. У них есть Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Комитет национальной безопасности — это аналог ФСБ и еще Министерство территориальной целостности. И нас вроде как задержали именно последние, мы в их ведении сейчас, — говорит Полищук. — Это все очень удивительно, ведь наш маршрут был официальный, согласованный с полицией, у нас у всех есть визы, но это игнорируют. И вообще непонятно, в каком мы статусе, что нам хотят предъявить? Очень переживаем за свою безопасность.

У туристов забрали машины, по которым они передвигались по пустыням. Фото: предоставлено Виталием ПОЛИЩУКОМ

Добавим, что Республика Чад, по которой путешествовали наши туристы, место неспокойное. Недавно там была гражданская война, в апреле 2021 года повстанцы убили президента. Руководитель путешествия Алексей Камерзанов ранее признавался КП-Новосибирск, что их несколько раз задерживала полиция, туристов также пытались обокрасть. Полный круг этого рискованного маршрута должен был составить 1,5 тысячи километров, по плану путешественники должны были пройти его на машинах за 20 дней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.