В Новосибирске начался праздник в честь Дня России Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Новосибирцы массово отмечают День России 12 июня. Для жителей подготовили концерты, мастер-классы, гастрономические зоны и фотолокации. Корреспонденты КП-Новосибирск побывали на праздничных мероприятиях и сняли самые яркие кадры. День России в Новосибирске 12 июня 2026 — в нашем материале.

В Новосибирске началось празднование Дня России

КАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ РОССИИ 2026 В НОВОСИБИРСКЕ

Праздничная программа на Михайловской набережной стартовала утром. Мероприятие проходит в рамках федерального форума национальных культур «#ЭтоРоссия».

Артисты выступают в национальных костюмах Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Всю территорию разделили на пять тематических площадок. Каждая посвящена отдельному направлению — культурному наследию, патриотизму, взаимопомощи, народным традициям и творчеству. Для гостей проводят мастер-классы, народные игры, фольклорные марафоны и интерактивные программы.

В Новосибирске на Михайловской набережной организовали палатки с едой, сувенирами, нарядами

Особый интерес у посетителей вызывают гастрономические ряды. Здесь можно попробовать блюда национальных кухонь разных народов России.

Новосибирцы могут купить тематические сувениры в честь Дня России Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

На главной сцене выступают артисты из Новосибирской области и других регионов страны. Для зрителей подготовили вокальные и танцевальные номера, отражающие культурное многообразие России.

ФОТО И ВИДЕО ДНЯ РОСИИ 2026 В НОВОСИБИРСКЕ

Еще одной точкой притяжения стал парк «Березовая роща». Концертная программа здесь началась в 15:00.

Детские коллективы поют песни про Россию Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

Несмотря на жаркую погоду, зрителей собралось немало. Многие расположились возле сцены, другие предпочли наблюдать за выступлениями из тени деревьев. Для гостей организовали фотозону, где новосибирцы активно делают памятные снимки.

В парках декорации в честь России Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

На площадке звучат патриотические и популярные песни, выступают творческие коллективы. Атмосфера остается праздничной и семейной — среди гостей много родителей с детьми, а также представителей старшего поколения.

Новосибирцы могут сделать яркие фото у фотозон в честь Дня России Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

Празднование Дня России в Новосибирске продолжится до позднего вечера. Горожане смогут посетить тематические локации, познакомиться с культурой разных народов страны и увидеть выступления артистов.

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