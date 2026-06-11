Поздним вечером на Новосибирск обрушилась гроза. Фото: Никита МАНЬКО/Дарья СИДОРЕНКО

Поздним вечером на Новосибирск обрушилась гроза. Читатели КП-Новосибирск поделились фото и видео ливня 11 июня 2026.

Гроза в Новосибирске

ФОТО И ВИДЕО ГРОЗЫ В НОВОСИБИРСКЕ 11 ИЮНЯ

В ближайший час и ночью 12 июня ожидаются сильные дожди. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Гроза началась примерно в 22:00. Из-за сильного грома во дворах слышались автомобильные сигнализации.

МЧС по региону советует во время сильного ветра плотно закрыть окна. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным синоптиков, в ближайший час и ночью 12 июня ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

ПОСЛЕДСТВИЯ ГРОЗЫ В НОВОСИБИРСКЕ 11 ИЮНЯ

МЧС по региону советует во время сильного ветра, находясь дома, плотно закрыть окна. На улице стараться не подходить близко к деревьям, мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Обходить рекламные щиты, ветхие строения и легкие постройки. Машину парковать подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций.

Во время грозы в квартире или доме необходимо отключить все бытовые электроприборы. Нельзя стоять у открытых окон и дверей, а также рядом с печью, камином и крупными металлическими предметами. Также нельзя касаться водопроводных кранов, труб и батарей отопления. Необходимо закрыть окна и убрать сквозняки, чтобы в дом не попала шаровая молния.

Если находитесь на улице, нужно выключить сотовый телефон и постараться как можно быстрее укрыться в магазине или жилом доме - у них надежная защита от молний.

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