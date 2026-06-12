12 июня в Новосибирске пройдет дождь с грозой. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Жителей Новосибирска в праздничный день ожидает тёплая погода, однако без сюрпризов не обойдётся — синоптики предупреждают о дождях и грозах. Какая будет погода в Новосибирске на 12 июня 2026 — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 12 ИЮНЯ

По предварительным данным синоптиков, в регионе сохранится неустойчивая погода. Ветер будет переменных направлений, усиления возможны в грозовых очагах — до штормовых порывов около 15–20 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 12 ИЮНЯ

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 12 июня в Новосибирске температура воздуха составит около +17…+19 градусов. Днём воздух прогреется до +28…+30 градусов.

По Новосибирской области ночью ожидается +12…+17 градусов, местами до +21. Днём температура будет колебаться в пределах +26…+31 градуса.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 12 ИЮНЯ

В Новосибирске ожидается переменная облачность. Ночью в основном без существенных осадков, днём возможны кратковременные дожди и локальные грозы.

По Новосибирской области в отдельных районах вероятны более интенсивные ливни, при грозах — сильные дожди, местами не исключён град.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 12 ИЮНЯ

Атмосферное давление в Новосибирске будет находиться в пределах 740–744 миллиметров ртутного столба, с небольшими колебаниями в течение суток.

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