В Новосибирске у ТЦ «Гигант» потушили покрышки. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на Бердском шоссе произошел пожар около торгового центра «Гигант». Из-за угрозы распространения дыма посетителям и сотрудникам магазина пришлось срочно покинуть помещения.

ПРИЧИНЫ ПОЖАРА У ТЦ «ГИГАНТ» 15 ИЮНЯ В НОВОСИБИРСКЕ

Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, на открытой территории рядом со зданием загорелись автомобильные покрышки. Еще до приезда спасателей из здания самостоятельно и благополучно вышли 58 человек.

Пожарные быстро потушили огонь. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, почему загорелись шины на уличной площадке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Черный густой дым виден издалека»: в Новосибирске горит склад с пластиком

Троих человек доставили в больницу: в Новосибирске двое взрослых и ребенок пострадали из-за взрыва газа в кафе

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX