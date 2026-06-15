Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на Бердском шоссе произошел пожар около торгового центра «Гигант». Из-за угрозы распространения дыма посетителям и сотрудникам магазина пришлось срочно покинуть помещения.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, на открытой территории рядом со зданием загорелись автомобильные покрышки. Еще до приезда спасателей из здания самостоятельно и благополучно вышли 58 человек.
Пожарные быстро потушили огонь. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, почему загорелись шины на уличной площадке.
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