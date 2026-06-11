Пожар на складе в Новосибирске локализован. Фото: пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Даргомыжского вспыхнул пожар на складе пластиковой продукции. Огонь охватил трехэтажное кирпичное здание. Площадь возгорания, по предварительным данным, достигла 2800 квадратных метров. Для тушения привлекли пожарный поезд. О пожаре на складе пластика в Новосибирске 11 июня 2026 — в нашем материале.

В Новосибирске огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на складе

ПОСТРАДАВШИЕ ПРИ ПОЖАРЕ НА СКЛАДЕ В НОВОСИБИРСКЕ 11 ИЮНЯ

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений над складом уже клубился черный густой дым — его видно из разных районов города.

— Горит трехэтажное кирпичное здание. Предварительная площадь пожара — 2800 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На месте работают несколько пожарных расчетов, специалисты выясняют причины возгорания и уточняют информацию о возможных пострадавших.

— Пожар на складе в Новосибирске локализован. Огнеборцами из здания эвакуировано 5 баллонов с пропаном и кислородом. Тушение продолжается, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

ФОТО И ВИДЕО ПОЖАРА НА СКЛАДЕ ПЛАСТИКА В НОВОСИБИРСКЕ 11 ИЮНЯ

Пластиковая продукция горит быстро и выделяет едкий дым, поэтому работа осложняется. Сотрудники МЧС действуют в средствах защиты дыхания.

Из-за масштабов возгорания потребовалась дополнительная техника. К месту пожара выдвинулся пожарный поезд — он обеспечивает бесперебойную подачу воды.

На месте работают несколько пожарных расчетов, специалисты выясняют причины возгорания и уточняют информацию о возможных пострадавших.

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