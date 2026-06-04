Взрыв газа в кафе в Новосибирске 4 июня 2026 произошел в Октябрьском районе: в 15:03 в административном здании случилась вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. По уточненной информации, разгерметизации газового баллона не произошло. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области. Вспышка газа произошла в кафе Новосибирска 4 июня 2026 — в нашем материале.
В результате ЧП повреждены потолок и оргтехника. К ликвидации последствий привлекались 23 человека и 8 единиц техники, в том числе 15 сотрудников и 4 единицы техники МЧС России. Пострадали три человека. В том числе ребенок. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Прокуратура Октябрьского района Новосибирска организовала проверку. Исполняющий обязанности прокурора района Владимир Гааг выехал на место происшествия. В надзорном ведомстве уточнили, что устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Также доследственную проверку начали следователи СУ СКР по Новосибирской области. По информации ведомства, в кафе произошла разгерметизация газового баллона с последующей вспышкой газовоздушной смеси.
Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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