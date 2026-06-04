Пострадал ребенок. Фото: пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Взрыв газа в кафе в Новосибирске 4 июня 2026 произошел в Октябрьском районе: в 15:03 в административном здании случилась вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. По уточненной информации, разгерметизации газового баллона не произошло. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области. Вспышка газа произошла в кафе Новосибирска 4 июня 2026 — в нашем материале.

ПОСТРАДАВШИЕ ПРИ ВЗРЫВЕ ГАЗА В КАФЕ В НОВОСИБИРСКЕ 4 ИЮНЯ 2026

В результате ЧП повреждены потолок и оргтехника. К ликвидации последствий привлекались 23 человека и 8 единиц техники, в том числе 15 сотрудников и 4 единицы техники МЧС России. Пострадали три человека. В том числе ребенок. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

ПРИЧИНЫ ВЗРЫВА ГАЗА В КАФЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска организовала проверку. Исполняющий обязанности прокурора района Владимир Гааг выехал на место происшествия. В надзорном ведомстве уточнили, что устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Также доследственную проверку начали следователи СУ СКР по Новосибирской области. По информации ведомства, в кафе произошла разгерметизация газового баллона с последующей вспышкой газовоздушной смеси.

ФОТО И ВИДЕО ВЗРЫВА ГАЗА В КАФЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огонь перекинулся на соседние здания: под Новосибирском загорелись четыре дома

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX