Огонь перекинулся на соседние здания: под Новосибирском загорелись четыре дома

Крупный пожар площадью 1500 квадратных метров потушили в городе Оби. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В городе Оби Новосибирской области сегодня, 3 июня, произошел крупный пожар в частном секторе. Сообщение о возгорании деревянного дома на улице Станционной поступило экстренным службам в 16 часов 55 минут. Из-за плотной застройки пламя быстро перекинулось на соседние здания.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, общая площадь пожара составила около 1500 квадратных метров. Огонь полностью охватил четыре жилых дома вместе с приусадебными участками и хозяйственными постройками. На борьбу с пламенем у пожарных ушло почти два часа: локализовать возгорание удалось к 18 часам 35 минутам, а полное тушение завершили в 18 часов 48 минут.

Видеокадры тушения пожара на улице Станционной в городе Обь

Местные жители смогли эвакуироваться из домов самостоятельно. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте случившегося работает прокурор города Руслан Нуреев, который координирует действия экстренных служб. Прокуратура уже начала проверку всех обстоятельств пожара. Специалисты оценят, соблюдались ли требования пожарной безопасности, и проверят действия ответственных лиц. Причины возникновения возгорания предстоит выяснить специалистам.

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