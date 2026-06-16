«Бог поцеловал девочку в макушку»: новосибирские хирурги спасли 14-летнюю балерину от смещения позвонков

София с докторами Шамилем Ахметьяновым и Василием Суздаловым. Фото: Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

София Чекалина профессионально занимается балетом с раннего детства. Два года назад на тренировке она почувствовала резкую боль в спине — оказалось, что позвонок сместился из-за врожденного дефекта. Операцию провели хирурги Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна. О том, как прошла операция и вернется ли юная балерина на сцену — в материале КП-Новосибирск.

БАЛЕТНАЯ ТРАВМА: КАК ПОЯВИЛАСЬ БОЛЬ В СПИНЕ У СОФИИ

Софии Чекалиной 14 лет, но за ее плечами уже долгие годы тренировок. Девочка профессионально занимается балетом с раннего детства. Упорство и талант помогли ей поступить в кемеровский филиал Московской Государственной Академии хореографии — престижное учебное заведение, где будущих балерин готовят по самым строгим стандартам.

— У преподавателя Софии большой опыт в работе с детьми, и она так сказала: «Бог поцеловал девочку в макушку». Высоко оценила способности дочери, — рассказывает отец девочки Дмитрий.

Девочки учится в кемеровском филиале Московской Государственной Академии хореографии. Фото: Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Около двух лет назад после резкого разгибания на интенсивной тренировке София почувствовала боли в спине, отдающие в ноги. Сначала казалось, что это просто последствие тяжелой нагрузки. Но боль не проходила. Специалисты в Кемеровской области провели обследования и порекомендовали семье обратиться в специализированный Центр хирургии позвоночника — Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

ДИАГНОЗ: СМЕЩЕНИЕ ПОЗВОНКА 2-Й СТЕПЕНИ

В Новосибирске врачи провели дообследование. Диагноз оказался серьезным: истмический спондилолистез L5 2-й степени. Это патологическое состояние, при котором позвонок смещается из-за аномалий развития позвоночных структур.

— Если мы говорим о врожденном дефекте, как у Софии, он выявляется достаточно сложно, так как не всегда проявляется в раннем возрасте. У детей, занимающихся профессиональным спортом и балетом, он может проявиться при падении или интенсивных нагрузках, — объясняет врач-травматолог-ортопед детского отделения ННИИТО Василий Суздалов.

У Софии был редкий тип смещения — так называемый «листез по типу Щелкунчика», когда позвонок как бы выщелкивается из общего строя. Смещение было на грани 2-3 степени.

КАК ЛЕЧИЛИ ЮНУЮ БАЛЕРИНУ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

Первый этап лечения включал консервативные методы: физиолечение, ЛФК, массаж и использование специального бандажа. Это помогло снять болевой синдром. Но откладывать операцию было рискованно — необходимо было хирургически устранить смещение позвонка и вернуть стабильность.

Операцию совместно проводили Василий Суздалов и заведующий нейрохирургическим отделением №1 ННИИТО Шамиль Ахметьянов.

— Особенность таких пациентов в том, что у них формируется дефект межсуставной частей дужек позвонков. Передние структуры позвонка находятся отдельно от задних. При избыточных сгибательных движениях со временем повреждается межпозвонковый диск, и позвонок начинает смещаться вперед, сдавливая спинномозговые нервы. Появляется боль в спине и ногах, — объясняет Шамиль Ахметьянов.

Родители Софии благодарны всем за спасение их дочери от тяжелых последствий заболевания. Фото: Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Задача врачей была сложной: зафиксировать три позвонка между собой специальной металлоконструкцией и поставить кейдж для фиксации тел позвонков. Это позволит позвонкам в дальнейшем срастись в единое целое.

— Операция прошла успешно, цели достигнуты, — сообщил Шамиль Альфирович.

В дальнейшем хирурги будут наблюдать пациентку. После того как позвонки срастутся, конструкцию удалят частично или полностью.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ СОФИЯ НА СЦЕНУ?

Сейчас главная задача для девочки и ее родителей — строго соблюдать ортопедический режим. Это позволит закрепить результат операции и не допустить рецидива.

Сама София пока не строит грандиозных планов о скором возвращении на сцену.

— Сначала пройду лечение, а дальше посмотрим. Может быть, получится стать артистом балета или педагогом, — говорит девочка.

Родители Софии благодарны врачам.

— Хотелось бы передать огромные слова благодарности докторам, такую объемную работу провели. Очень понравилось, как Василий Александрович нас вел, уделил много внимания, отвечал на все вопросы. Спасибо врачам и медсестрам за преданность профессии и за шанс на счастливое будущее для дочери, — говорят Наталья и Дмитрий Чекалины.

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