«Кричала на все 7 этажей, как медведица»: иностранка с огромной опухолью в голове родила здорового ребенка в Новосибирске

Женщина родила в нейрохирургической операционной. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новосибирской областной больнице приняли роды у пациентки, которая почти не говорила по-русски и мучилась от дикой головной боли. Оказалось, у неё в голове росла опухоль — она в итоге достигла 13 сантиметров

Врачи считают этот случай уникальным. О нём «КП-Новосибирск» рассказала руководитель акушерского стационара Новосибирской областной больницы Елена Серебренникова.

ОПУХОЛЬ В ДВА ТЕННИСНЫХ МЯЧА

Женщина приехала в Россию из ближнего зарубежья. И уже беременная поступила в Новосибирскую областную больницу. Она почти не говорила по-русски, но тут и переводчик не был нужен — иностранка стонала от боли, держась за голову.

— Она кричала на все наши практически 7 этажей, ревела, как медведица. Дикая головная боль, при этом никуда с ней до этого не обращалась, — рассказала КП-Новосибирск Елена Серебренникова.

Врачи сделали обследование, и снимки повергли в шок. В голове — опухоль диаметром в 13 сантиметров. Представьте два теннисных мяча, прижатых друг к другу. Столько места в черепе заняла опухоль.

Обезболивающее не помогало. Даже самые сильные лекарства.

КЕСАРЕВО В НЕЙРОХИРУРГИИ

В Новосибирской областной больнице собрали консилиум. Нейрохирурги, гематологи, неврологи, акушеры. Решили: родоразрешать прямо в нейрохирургической операционной.

— Я сама впервые в жизни там была, — признаётся Серебренникова.

Туда же привезли кювез для новорожденного, возле которого дежурили реаниматологи.

— Сбежалось всё отделение нейрохирургии посмотреть. Для них это в диковинку: кесарево сечение, кричащий ребёнок в их операционной, — признаётся врач. — А нам диковинка была — посмотреть на их уникальные операции на голове.

Так прошли сразу две операции - и мама, и ребёнок выжили.

Прошёл год. Елена Серебренникова специально узнавала у нейрохирургов, как дела у той пациентки.

— Сказали: всё прекрасно. Дитё растёт. С мамой всё хорошо. Кстати, всем таким пациентам, хоть они и иностранные граждане, помощь всегда бесплатная. Потому что это экстренная помощь, — добавила врач.

КСТАТИ

Ещё один уникальный случай тоже связан с пациенткой из ближнего зарубежья. У неё был диагноз — тетрада Фалло. Это когда в сердце сразу четыре аномалии. Из-за этого в организм почти не поступает кислород — человек задыхается, синеет и, как правило, без операции умирает в детстве. Но этой женщине было 25. И она была беременна.

— С таким диагнозом люди обычно не доживают до трёх лет. Но она не только жива, но и стала мамой. От нас выписалась с ребёнком. Как она дожила до этого возраста — непонятно, — говорит Серебренникова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мать спасли, а она отказалась от дочки: сибирячка перепутала беременность с климаксом и выносила ребенка вне матки

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX