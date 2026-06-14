Служебный пёс с голливудской улыбкой: в Новосибирске полицейской овчарке сделали железный клык

Овчарке заменили поврежденный зуб. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/Предоставлено ветклиникой «ИнТерра»

Трехлетняя немецкая овчарка по кличке Красс, которая служит в МВД, едва не лишилась своего главного «рабочего инструмента» — клыка. После серьезной травмы собаку пришлось лечить, чтобы она смогла вернуться к службе. Новосибирские ветеринары сделали ей железный клык.

Полицейские заметили проблему три дня спустя после того, как пес повредил зуб. С питомцем сразу обратились к ветеринарным стоматологам.

— Уже на первичном осмотре стало понятно: ситуация гораздо серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Исследование показало сразу несколько повреждений. Один из зубов оказался настолько разрушен, что его уже невозможно было спасти. Кроме того, травмы получил и клык. Был выявлен перелом клыка с повреждением внутренних тканей зуба. Для служебной собаки сохранение такого зуба имеет большое значение, поэтому было принято решение провести лечение, — рассказали КП-Новосибирск в ветклинике «Интерра»

Работа оказалась непростой. Сначала Крассу провели санацию ротовой полости и удалили безнадежно поврежденный зуб. Затем ветеринары занялись спасением клыка: пролечили его каналы и устранили последствия травмы. Еще один поврежденный зуб также удалось сохранить.

После контрольного обследования врачи подготовили для клыка специальную коронку. Она должна защитить зуб от новых повреждений и сохранить его функциональность.

— Всего лечение заняло пять этапов. Сейчас Красс чувствует себя хорошо и уже готов вернуться к своим служебным обязанностям, — сообщили в клинике.

Как отмечают ветеринары, травмы зубов у рабочих собак требуют особого подхода. Если для домашнего питомца потеря клыка может не иметь серьезных последствий, то для служебного пса такой зуб является важной частью профессиональной подготовки.

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