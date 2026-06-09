«Я подставил руки, чтобы ребенок не упал на бетон»: новосибирец принял роды у соседки прямо возле подъезда

Очевидцы рассказали, что роженица родила на стуле у подъезда Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Утром 7 июня в одном из домов на левом берегу Новосибирска 35-летняя женщина неожиданно начала рожать прямо у подъезда. На крики «Помогите!» выбежал сосед — он подхватил младенца, чтобы тот не упал на бетон, а живущая этажом выше медсестра перерезала пуповину. Мальчик родился здоровым, маму и новорожденного увезли в роддом. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«УСЛЫШАЛ КРИКИ О ПОМОЩИ»

По словам мужчины, около 10 часов утра он выходил из подъезда, когда услышал женские крики.

— Я спускался по подъезду и услышал: «Помогите, помогите!». Выскочил на улицу, открыл дверь и увидел, что возле подъезда стоит женщина, и она рожает. Рядом находилась ее мать и помогала ей, — рассказал КП-Новосибирск местный житель, пожелавший остаться анонимным.

К этому моменту ребенок уже практически появился на свет.

— Головка уже показалась, а мать роженицы ее придерживала. Я просто подставил руки, чтобы ребенок на бетон не упал. Немножко подхватил малыша и передал бабушке, — вспоминает мужчина.

«ПОДНЯЛСЯ ДОМОЙ ЗА НОЖНИЦАМИ, ЧТОБЫ ПЕРЕРЕЗАТЬ ПУПОВИНУ»

После рождения ребенка сосед не растерялся и побежал домой за ножницами.

— Поднялся домой за ножницами, чтобы пуповину перерезать. По пути позвал соседку с третьего этажа. Я знал, что она медик, поэтому попросил помочь, — говорит новосибирец.

Когда мужчина вернулся, соседка уже занялась оказанием первой помощи.

— Она перерезала пуповину. К тому моменту уже вызвали скорую помощь. Думаю, женщины как раз собирались ехать в роддом, но роды оказались слишком стремительными, — рассказал собеседник.

Постепенно возле подъезда начали собираться другие жильцы дома.

«СОСЕДИ ПРИНЕСЛИ ПРОСТЫНИ И ПЕЛЕНКИ»

По словам очевидца, жители дома быстро объединились, чтобы помочь молодой маме и новорожденному.

— У нас вообще дом дружный. Соседи вынесли простыни, пеленки, ребенка укрыли. Народу собралось уже много. Было слышно, как подъезжает скорая с сиреной, — рассказал мужчина.

После того как медики прибыли на место, очевидец отправился на работу.

— Пожелал всем здоровья и успехов и пошел дальше. Главное, что все закончилось благополучно, — говорит он.

По словам местного жителя, новорожденный оказался мальчиком. Мужчина признался, что за свою жизнь сталкивался с разными ситуациями, однако принимать роды ему довелось впервые.

Мать роженицы также поделилась, что ее дочь состояла на учете как беременная. Она уже собиралась ехать в перинатальный центр, однако не успела и родила на 41 неделе.

По словам матери девушки, отец новорожденного так и не увидел сына - он героически погиб на СВО. Девушка решила назвать мальчика Захаром: почему выбрала именно это имя, родственники не знают.

Сейчас мама и малыш находятся в роддоме. По словам соседей, девушка приехала к своей матери незадолго до родов, после госпитализации оба чувствуют себя хорошо.

По информации местных жителей, у сибирячки также есть другие дети — еще двое мальчиков.

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