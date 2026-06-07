«У дочки заболело колено, оказалось – это рак»: школьница из Новосибирска похудела до 39 килограммов из-за онкологии

Лечение долгое, на каждый этап нужны большие суммы. Фото: Татьяна Белова

17-летняя Ева Белова в этом году должна была, как другие одиннадцатиклассники, сдавать ЕГЭ и готовиться к выпускному. Но сейчас девочке не до праздничных нарядов: она борется с тяжелым заболеванием — остеосаркомой большеберцовой кости с метастазами в легких. Лечение долгое, на каждый этап нужны большие суммы, но средств не хватает. О том, что Еве пришлось преодолеть, КП-Новосибирск рассказала ее мама.

«БЕСПОКОИЛИ БОЛИ В КОЛЕНЕ»

Первые симптомы появились в 2024 году, когда Еве было 15 лет: девочку начали беспокоить боли в колене. Семья обратилась к хирургу в детскую поликлинику. Там, как говорит ее мама Татьяна, поинтересовались, были ли у девочки травмы – у врачей было такое предположение. Но травм у девятиклассницы не было, и Еве диагностировали артроз и назначили мазь и обезболивающие препараты.

Спустя два месяца улучшений не наступило. Тогда родители отвели дочь в травмпункт, но получили такие же назначения. В это время Ева заканчивала девятый класс.

- После того как Ева сдала экзамены и у нее прошел выпускной, мы решили сделать МРТ в частной клинике. И вот тогда узнали о подозрении на страшный диагноз. Дочку госпитализировали в детскую больницу, там сделали биопсию, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки.

«НЕ МОГЛИ ПОВЕРИТЬ, ЧТО ЭТО ПРОИСХОДИТ С НАМИ»

После получения результатов Ева с мамой отправились лечение в Санкт-Петербург. Там она прошла обследование, а затем Еве начали первый курс химиотерапии.

- Мы не могли поверить, что все это происходит с нами. Я старалась отвлекать Еву, говорить, что информация еще не точная, все под вопросом. Но каждое обследование подтверждалось в худшем варианте. В итоге поставили диагноз: остеосаркома большеберцовой кости справа, 4-я стадия. Я подбадривала Еву, говоря, что мы в лучшей клинике страны, что нам обязательно помогут, - вспоминает Татьяна.

Ева прошла три линии химиотерапии. Фото: Татьяна Белова

Лечение продолжалось с августа 2024 года по март 2026 года. За это время Ева прошла три линии химиотерапии, причем третья проводилась совместно с иммунотерапией.

Кроме того, девушке сделали операцию на правой ноге с установкой эндопротеза, две операции на левом легком и одну на правом. Также ей неоднократно переливали кровь и тромбоциты.

- Ева похудела до 39 килограммов. Было время, когда из-за побочных эффектов она с трудом пила воду, не то что ела. Показатели падали практически до нуля. Но мы восстанавливались. И каждый раз верили в то, что лечение нам помогает, что все это не зря! - говорит мама девочки.

УЧЕБУ ПРИШЛОСЬ ПОСТАВИТЬ НА ПАУЗУ

Десятый класс Ева окончила дистанционно. Татьяна поблагодарила классного руководителя и учителей за помощь и поддержку. Однако перед началом одиннадцатого класса семья решила забрать документы из школы. По словам женщины, выпускной год требует много сил и подготовки к ЕГЭ, поэтому было решено вернуться к учебе после выхода в ремиссию.

- Ева все время, пока лечилась, старалась скрыть последствия болезни - отсутствие волос на голове, ресниц и бровей. Никогда не показывала себя в тяжелом состоянии и прятала шрамы на ноге, - рассказала Татьяна.

Десятый класс Ева окончила дистанционно. Фото: Татьяна Белова

Когда вокруг эндопротеза появились новые очаги, диагноз переквалифицировали в саркому мягких тканей, а метастазы в легких вновь начали развиваться. После этого семье отказали в дальнейшем лечении.

Татьяна не стала сообщать дочери слова врачей и начала искать другие варианты помощи. Она отправляла запросы в различные медицинские учреждения, о которых узнавала через интернет или знакомых. Часть организаций не отвечала, часть отказывала.

Откликнулся представитель клиники в Гуанчжоу: он организовал для семьи Евы онлайн-встречу с врачами. После консультации сибирякам направили план предполагаемого лечения. Понимая, что на терапию потребуются огромные средства, Татьяна открыла сбор в социальной сети. Со слов женщины, поддержки от фондов получить не удалось.

Позже женщине прислали пост девушки, которая рассказывала о лечении своей сестры в другой китайской клинике. В посте был указан номер куратора. Татьяна связалась с ним, после чего врачи согласились принять Еву на лечение в Шанхае.

«ЕВЕ ПРИШЛОСЬ ВСТАТЬ НА КОСТЫЛИ»

По словам Татьяны, нужную сумму за несколько дней помогли собрать родственники, друзья, знакомые, соседи, учителя, родители одноклассников, сами школьники и даже люди, с которыми семья не виделась более 20 лет.

Благодаря такой поддержке Ева смогла отправиться на лечение в Шанхай: на тот момент девочка уже около двух месяцев оставалась без терапии.

- Мы благодарны каждому, кто не прошел мимо нашей беды и поддержал нас, давал советы по пребыванию в Китае. Это все дорогого стоит! – благодарит мама девочки.

Ева смогла отправиться на лечение в Шанхай. Фото: Татьяна Белова

Сейчас Ева прошла три курса химиотерапии и готовится к следующему этапу лечения. Перед этим ей проводят обследования, чтобы оценить эффективность терапии.

По словам Татьяны, недавно врачи сообщили, что метастазы в легких стабилизировались. Они не уменьшились, но перестали расти, а новые очаги не появляются. Сейчас специалисты рассматривают возможность проведения лучевой терапии. Пока девушке проводят поддерживающее лечение, чтобы привести показатели организма в норму.

- Сейчас Еве проводят поддерживающую терапию, приводя все показатели и работу всех органов к норме. В Гуанчжоу нам сделали брахитерапию - имплантировали радиоактивные зерна йода-125 в мягкие ткани вокруг эндопротеза. И у Евы появилось много осложнений. Еве снова пришлось взяться за костыли и передвигаться на коляске. Очень хочется верить, что это временно, и Ева снова сможет ходить самостоятельно, - рассказала мама девочки. - Сейчас главная задача - выжить!

Если вы хотите помочь Еве, всю необходимую информацию можно получить по ссылке https://vk.com/club236808955

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