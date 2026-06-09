«Мы идем уже 130 дней и похудели на 21 кг»: пара из Москвы пешком дошла до Новосибирской области

Пара пришла в Новосибирскую область пешком из Москвы. Фото: Телеграм-канал «Пешком через Россию | Москва -> Владивосток»

Почти пять месяцев назад молодожены Паша и Тома вышли с Красной площади в Москве и отправились в путешествие, которое многим покажется невозможным. Молодая пара решила добраться до Владивостока пешком, без использования какого-либо транспорта. За плечами уже тысячи километров, десятки городов и регионов страны. Сейчас путешественники добрались до Новосибирской области. О своем необычном маршруте они рассказали КП-Новосибирск.

«ЧЕМ ДАЛЬШЕ ПОЙДЕТЕ, ТЕМ ДОБРЕЕ БУДУТ ЛЮДИ»

28 мая, на момент разговора с журналистом, путешествие длилось уже 130 дней. За это время Паша и Тома прошли Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Омск и множество населенных пунктов по пути. По словам Томы, одним из главных открытий стали люди, которых они встречают на дороге.

— Сибирь нас встретила очень радушно. Когда мы еще выходили из центральной части России, нам говорили: «Чем дальше вы пойдете, тем добрее будут люди». Мы думали: куда еще добрее? Потому что все люди, которых мы встречали на нашем пути, были искренне добрыми и открытыми, всегда готовыми помочь. И Сибирь не стала исключением, — рассказала путешественница.

Путешественники заметили контраст между Центральной частью России и Сибирью. Фото: Телеграм-канал «Пешком через Россию | Москва -> Владивосток»

По ее словам, жители разных регионов отличаются друг от друга. Особенно это заметно в республиках, где можно услышать другие слова и особенности речи. Однако кое-что остается неизменным:

— Нас каждый раз удивляет, что совершенно незнакомый человек может относиться к тебе с такой добротой. У тебя просто не укладывается в голове, как люди, которые тебя никогда раньше не видели, готовы помочь.

Доброжелатели встречают пару на их пути и помогают с продуктами. Фото: Телеграм-канал «Пешком через Россию | Москва -> Владивосток»

По мере продвижения на восток меняется не только окружение, но и природа. Если раньше путешественников сопровождали степные пейзажи, то теперь их встречают березовые рощи и сибирские просторы. Вместе с этим изменился и климат.

— Сейчас стало намного жарче. Начались комары. В Омске была очень жаркая погода. Мы сейчас сидим и думаем, как будем выходить дальше, потому что в жару идти очень тяжело. Ты просто идешь и плавишься, — признается Тома.

При этом заранее рассчитать график путешествия практически невозможно. На маршрут постоянно влияют погодные условия:

— Когда дождь застает тебя в пути, ты просто продолжаешь идти. А когда выходишь утром и видишь, что уже идет дождь, то можешь остаться на месте. Поэтому погода постоянно вносит свои коррективы.

Павел и Тома идут до Владивостока. Фото: Телеграм-канал «Пешком через Россию | Москва -> Владивосток»

Бывали и другие сложности. На старте маршрута Тома столкнулась с проблемами из-за нагрузки на ноги.

— У меня были неприятные ощущения в области голени из-за стелек. Из-за этого мы задержались на день. Но такие один-два дня мы изначально закладывали в свои планы.

«ПАША ПОХУДЕЛ НА 15 КИЛОГРАММОВ»

Каждый день путешественников похож на полноценную рабочую смену. Подъем, завтрак, сборы, десятки километров дороги, остановки на отдых, а вечером бытовые дела и работа над контентом.

— Сейчас стараемся выходить как можно раньше. Обычно это 8-9 утра. Хотя лично для меня вставать в пять-шесть часов — целая история, я только учусь этому, — смеется Тома.

Ребята начали свой пусть 19 января. Фото: Телеграм-канал «Пешком через Россию | Москва -> Владивосток»

После завершения дневного перехода отдыхать получается не всегда.

— Нужно привести в порядок обувь, поставить ее сушиться, зарядить все устройства, смонтировать ролики и сделать другую работу, которой мы занимаемся во время путешествия.

Многокилометровые переходы заметно сказались и на физической форме.

— Паша похудел примерно на 15 килограммов, я — на шесть. Конечно, организм меняется. Ноги постоянно нагружены. Думаю, к концу путешествия наши тела будут выглядеть совсем иначе.

Путешественники идут уже более 130 дней. Фото: Телеграм-канал «Пешком через Россию | Москва -> Владивосток»

«ЛЮДИ ПРИГЛАШАЮТ НАС К СЕБЕ ДОМОЙ»

Несмотря на масштаб маршрута, ночевать в палатке путешественники пока не начали.

— В палатке мы еще не ночевали. Возможно, будем рассматривать этот вариант уже после Омска, где начинаются большие расстояния между населенными пунктами, — говорит Тома.

Пока же основными местами ночлега остаются гостиницы и отели. Но бывают и неожиданные предложения:

— Иногда люди приглашают нас прямо к себе домой, и мы остаемся у них.

Павел и Тома в Тюкалинске. Фото: Телеграм-канал «Пешком через Россию | Москва -> Владивосток»

За время пути путешественникам пришлось пересмотреть и содержимое своих рюкзаков:

— В самом начале мы взяли полотенца, шампуни, дополнительную одежду. Потом поняли, что все это не нужно, и просто отправили домой. Если что-то понадобится, всегда можно купить по дороге.

«ЕСЛИ РАНЬШЕ ПОДДЕРЖКА БЫЛА НА ДЕСЯТЬ БАЛЛОВ, ТО СЕЙЧАС НА СТО»

Долгая дорога не только не утомила пару, но и сделала их отношения крепче.

— Вдвоем идти намного комфортнее. Это колоссальная поддержка друг друга. Если у кого-то что-то болит или появляются мозоли, второй обязательно спрашивает, как дела, переживает и помогает, — признается Тома. — У нас появился какой-то баланс. Мы понимаем, когда нужно поговорить, когда помолчать, когда поддержать. Если раньше поддержка была условно на десять баллов, то сейчас на сто. В дороге мы обсуждаем день, эмоции, впечатления, планы, какие-то внутренние переживания. А иногда просто идем каждый со своими мыслями. Все зависит от дороги и от ситуации.

Путешественники сразу договорились внимательно относиться к своему состоянию и не идти через силу:

— Если понимаем, что нужен отдых, значит отдыхаем. Никто никого не подгоняет. Мы слушаем свое тело и обязательно говорим друг другу, если что-то беспокоит.

Впереди у Паши и Томы еще тысячи километров пути. Как отмечают сами путешественники, они не профессиональные спортсмены — обычные люди, которые решили проверить себя в длинном пути. В своем блоге они ежедневно делятся маршрутом, фотографиями и эмоциями, отмечая, что хотят показать Россию и людей, которых встречают по дороге.

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