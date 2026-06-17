Названы проходные баллы вузов Новосибирска Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирские университеты опубликовали данные о проходных и средних баллах для поступления на бюджетные места. Где самый высокий конкурс, а где можно поступить с минимальными баллами. Проходные баллы в вузы Новосибирска в 2026 году — в материале КП-Новосибирск.

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ В НГУ 2026

Самые высокие средние баллы в Новосибирском государственном университете (НГУ) зафиксированы на направлении «Журналистика» — 224,8 балла, а ранее этот показатель достигал 287,5 балла. На программу «Прикладная информатика. Прикладной искусственный интеллект» средний балл составил 231,8, на «Компьютерные науки и системотехнику» — 229,3, на «Лингвистику» — 227,9. Проходные баллы в НГУ варьируются от 181 балла на «Физику» до 225 на «Журналистику».

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ В НГТУ 2026

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) самые высокие проходные баллы в 2025 году зафиксировали на технических направлениях. Лидером стала «Программная инженерия» факультета автоматики и вычислительной техники — для поступления требовалось 266 баллов. Также в число наиболее конкурентных вошли «Химическая технология» — 249 баллов — и «Энерго- и ресурсосберегающие процессы» — 248 баллов — механико-технологического факультета. Среди гуманитарных и экономических направлений самый высокий проходной балл оказался у профиля «Филология (журналистика)» — 288 баллов. На направления «Психология» и «Экономика (финансы и аналитика бизнеса)» абитуриентам требовалось набрать по 280 баллов.

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ В НГПУ 2026

В Новосибирском государственном педагогическом университете наиболее высокий проходной балл оказался у направления «Психология образования» — 239 баллов. Для поступления на «Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов» требовалось 237 баллов, а на «Дошкольное образование» — 218.

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НГУЭУ 2026

В Новосибирском государственном университете экономики и управления одними из самых конкурентных стали программы по экономике. Так, на «Финансовую экономику» проходной балл составил 249, а на «Финансовый консалтинг и аудит» — 245. На «Прикладную информатику и бизнес-анализ» для бюджета требовалось 193 балла.

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НГМУ 2026

Традиционно высокие требования предъявляет Новосибирский государственный медицинский университет. В 2025 году минимальный балл поступившего на бюджет по специальности «Стоматология» составил 292 балла. Для поступления на «Лечебное дело» требовалось 246 баллов, на «Клиническую психологию» — 217, а на «Педиатрию» — 206.

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