17 июня в Новосибирск вернется жара +30 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

После дождливых дней в Новосибирск вновь возвращается по-настоящему летняя погода. В среду жителей города ждет жара и безоблачное небо. Какая будет погода в Новосибирске на 17 июня 2026 года — в нашем материале

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 17 ИЮНЯ

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирской области сохранится жаркая и неустойчивая погода. Ветер будет северо-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду, местами порывы до 13.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 17 ИЮНЯ

Ночью в Новосибирске ожидается около +15…+17 градусов. Днем воздух прогреется до +28…+30 градусов. По области ночные температуры составят +13…+18 градусов, местами похолодает до +7…+12 а днем столбики термометров поднимутся до +27…+32 градусов. Жаркая погода сохранится на всей территории региона.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 17 ИЮНЯ

В течение суток в Новосибирске будет малооблачно и без осадков. Так же будет и по всему региону — дождей и гроз в этот день не обещают.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 17 ИЮНЯ

Атмосферное давление в Новосибирске будет находиться около 746–748 миллиметров ртутного столба.

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