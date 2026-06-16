Рыцарские доспехи весят от 25 до 55 килограммов. Фото: Виктория Бедрина.

В минувшие выходные под Новосибирском отгремел 13-й фестиваль военно-исторической реконструкции «Сибирский огонь». В село Большой Оёш съехались 465 участников из России, Беларуси и Казахстана, а зрителей, по оценкам организаторов, собралось около 30 тысяч. О том, что остаётся за кадром фестиваля, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал историк, реконструктор, судья рыцарских турниров и сотрудник центра «Твоя история» Вадим Зевлевер.

Сибирский фестиваль отличается объединением разных исторических эпох. На одной площадке соседствуют казачество, поход Ермака, наполеоновские войны, Вторая мировая, Афганистан, средневековые рыцари и даже римские легионеры.

В село Большой Оёш съехались участники из России, Беларуси и Казахстана. Фото: Виктория Бедрина.

– У нас в Сибири реконструкторов не так много, как в Москве и Санкт-Петербурге, например. Если здесь собирать локально только викингов или только гусар, то народу будет мало. Логичнее по эту сторону Урала проводить мультифестивали, когда на одно мероприятие приезжают все эпохи, – объяснил Вадим Александрович.

ДОСПЕХИ ДО 55 КИЛОГРАММОВ В ЖАРУ

Сибирский климат с аномальной жарой и комарами – отдельный вызов. Рыцарские доспехи, по словам реконструктора, весят от 25 до 55 килограммов в зависимости от толщины стали и габаритов владельца. Участникам в них приходится нелегко.

Находиться в костюмах и доспехах в жару участникам нелегко. Фото: Виктория Бедрина.

– Я вышел на ристалище сражаться, бой еще не начался, а я уже понял, что устал. Жара, шлем накалился на солнце, дышать нечем совершенно. В прошлом году некоторые ребята подкладывали под латы холодильные пластины, – вспоминает Вадим Зевлевер.

Сам историк в этом году был судьей, но и ему пришлось взять паузу, чтобы отдохнуть в тени.

КАК СТАНОВЯТСЯ РЫЦАРЯМИ XXI ВЕКЕ

Главное в реконструкции – желание, уверен историк. Прийти в клуб может любой, будь то гусар или рыцарь.

– К нам пришла девочка 15-ти или 16-ти лет, ростом до пояса, крошечная совсем. Говорит: «Хочу быть оруженосцем, вот возьмите меня», – поделился реконструктор.

Несмотря на сомнения единомышленников Вадима Александровича в способностях девочки, ей все-таки выдали полный костюм, и она героически носила его весь день в жару, помогала чем могла.

Путь в рыцари остается дорогим: качественный комплект доспехов стоит 350-400 тысяч рублей. Фото: Виктория Бедрина.

Однако путь в рыцари остается дорогим: качественный комплект доспехов с поддоспешником и защитой уязвимых зон стоит 350-400 тысяч рублей.

«ПОКА НЕ НАДЕНЕШЬ ШЛЕМ, НЕ УЗНАЕШЬ РЕАЛЬНОСТЬ»

На вопрос, не является ли реконструкция побегом от реальности, Вадим Зевлевер отвечает, что занимается этим не от плохой жизни, а потому, что профессиональный историк не может ограничиваться книгами.

– Один мой старый знакомый журналист написал: «Реконструкция – это лабораторная работа по истории». Пока не наденешь шлем, не попробуешь поскакать на коне, пока не поймешь, что в гусарской форме нет карманов – ты не узнаешь реальность, – отметил он.

Сибирский фестиваль отличается объединением разных исторических эпох. Фото: Виктория Бедрина.

Вадим Александрович приводит пример с темляком на сабле: Фортун Дебрак, кавалерист Наполеона, советовал выбрасывать кожаный ремень и заменять его веревочным. Сидя в кабинете, Зевлевер не мог понять, зачем. А когда сам сел в седло на Бородинском поле, догадался. Кожаный ремешок слипается, и в перчатках невозможно просунуть в него руку, а в веревочный – легко.

– Если бы я не сделал это физически, я бы никогда не понял этого, изучая фолианты, – заключает историк.

Сам историк в этом году был судьей, но и ему пришлось взять паузу, чтобы отдохнуть в тени. Фото: Виктория Бедрина.

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